Cerca de 70.000 andaluces con baja visión podrían beneficiarse de la nueva Fundación ONCE Baja Visión

Presentación de la Fundación ONCE Baja Visión. - ONCE ANDALUCIA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha presentado este martes en Sevilla la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), la quinta fundación del Grupo Social ONCE, creada para favorecer y beneficiar a hasta 400.000 personas que, según los expertos, podrían convivir con la baja visión en España. En Andalucía, se estima que hasta 70.000 personas podrían encontrarse en esta realidad. Representantes de la ONCE, de la Fundación ONCE Baja Visión, de las administraciones públicas y entidades sociales, junto con profesionales del ámbito sanitario, expertos en salud visual y personas con baja visión, y representantes han participado en esta presentación en la se ha subrayado la importancia de reforzar la colaboración institucional, social y tecnológica.

La FOBV va dirigida a las personas que sin llegar a ser ciegas no ven lo suficiente para leer con facilidad, para reconocer caras desde la distancia o disfrutar plenamente de la lectura, ha apuntado la ONCE en una nota de prensa. Personas que cada día han un esfuerzo extra para hacer lo que para otros es automático, según ha destacado el vicepresidente de la FOBV, Andrés Ramos. "Esta fundación nace para estar a su lado, para acompañarlas, para demostrar que la baja visión no es un límite sino un reto que se puede afrontar con apoyo, conocimiento y esperanza", ha señalado. Ramos, junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, han dado a conocer los recursos, servicios y apoyos que pondrá a disposición de Andalucía esta Fundación.

El director de la FOBV, Adonay Viera, ha moderado una mesa redonda con la intervención de la oftalmóloga de la ONCE, Beatriz Oyarzabal, y el óptico-optometrista Vicente Esteve, que abordarán la realidad de la baja visión, y el testimonio de María José Ruiz, vendedora de la ONCE en Los Palacios, que ha compartido su experiencia de cómo impacta la baja visión en su vida cotidiana y por qué resulta clave disponer de recursos accesibles y especializados. Viera ha subrayado que la Fundación ONCE Baja Visión nace para dar respuesta a una realidad que afecta a miles de personas. "Concentrar en un único punto la atención y el acompañamiento, conectar a profesionales y entidades, y acelerar soluciones útiles donde antes había un vacío", ha explicado.

Al acto han asistido representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la comunidad autónoma, como el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó, y entidades sociales de la comunidad autónoma. La puesta en marcha de esta nueva Fundación ha concluido con una experiencia musical inmersiva en la que los asistentes han podido vivir de manera sensorial cómo es la baja visión a través de sonidos, luces e imágenes que les han ayudado a comprender los desafíos a los que se enfrentan quienes viven con esta condición.