Cerca de una veintena de emprendedores cordobeses opta a los Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja

El peluquero Óscar Barber. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de personas emprendedoras de la provincia de Córdoba se ha presentado a una nueva edición de los 'Premios Impulsa al Autoempleo', promovidos por Cruz Roja para reconocer iniciativas empresariales impulsadas por quienes han encontrado en el emprendimiento una vía para la inserción laboral y desarrollar sus propios proyectos de vida.

Según ha detallado la institución humanitaria, las candidaturas cordobesas incluyen propuestas relacionadas con sectores tan variados como las energías renovables, la actividad deportiva, la estética, la fotografía, la alimentación, la mecánica, la digitalización y los servicios personales.

En la categoría de Emprendimiento rural concurren proyectos procedentes de varios municipios de la provincia. En Castro del Río se han presentado iniciativas vinculadas a un vivero, clases deportivas dirigidas, pistas de pádel, carpintería metálica y un taller mecánico. Desde Bujalance optan a estos reconocimientos un proyecto de energías renovables y una barbería, mientras que desde Montilla participan con una iniciativa de pintura y desde Espejo con un proyecto de estética avanzada.

Por su parte, en la categoría de Mujer emprendedora se han presentado cinco iniciativas impulsadas por mujeres de la capital cordobesa: un obrador y pastelería, un estudio fotográfico, una tienda de golosinas, un proyecto de creación de páginas web y un gabinete psicológico.

Además, dentro de la línea de Consolidación y apoyo mediante microfinanciación, participan negocios ya en funcionamiento que buscan reforzar su crecimiento y estabilidad, entre ellos un taller mecánico, una floristería y un estudio fotográfico.

"Detrás de cada candidatura hay una historia de esfuerzo, ilusión y compromiso", ha subrayado Manuela Zamora, técnica de autoempleo de Cruz Roja, quien ha apuntado que "estos proyectos no sólo generan oportunidades para las personas emprendedoras, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios y barrios".

Los 'Premios Impulsa al Autoempleo' forman parte del proyecto 'Impuls@', desarrollado por Cruz Roja para apoyar a personas emprendedoras mediante acompañamiento técnico, formación, asesoramiento especializado y acceso a herramientas de financiación. A través de esta iniciativa, la organización busca favorecer la creación y consolidación de negocios sostenibles, especialmente entre quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral o a recursos financieros convencionales.

EXPANSIÓN PROVINCIAL

Las candidaturas presentadas este año demuestran que el proyecto está extendiendo su alcance fuera de la capital. En los últimos meses, el servicio ha intervenido con personas emprendedoras de municipios como Bujalance, Castro del Río, Nueva Carteya, Espejo, Montilla, Rute, Pedroche y Lucena, acercando recursos especializados de apoyo al autoempleo a diferentes puntos de la provincia. De hecho, cinco de los once negocios abiertos en los primeros seis meses del año se ubican en localidades de menos de 30.000 habitantes.

La séptima edición de estos premios repartirá 15 ayudas económicas por un valor total de 25.000 euros, dentro de cinco categorías: 'Creación de empresas', financiada por Microbank, dirigida a personas emprendedoras que han puesto en marcha sus negocios durante 2026, con el apoyo directo de Cruz Roja Española a través de su proyecto 'Impulsa'; 'Negocios Consolidados', una categoría financiada por BNP que premia a aquellas personas que, con el apoyo de Cruz Roja Española, crearon sus empresas antes de 2026 y aún siguen activas.

En 'Mujeres Emprendedoras' las mujeres son las protagonistas, al poner en marcha iniciativas de negocio solas o en compañía de otras mujeres u hombres. Esta candidatura se financia con el apoyo de El Corte Inglés. 'Emprendimiento rural', financiada por la Fundación Mahou San Miguel, valora la presentación de proyectos en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y para apoyar los proyectos asesorados desde el área de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española se encuentra la categoría 'Internacional', financiada también con el apoyo de BNP.

Financiado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Diputación de Córdoba, 'Impuls@' acompaña a las personas emprendedoras desde el nacimiento de la idea de negocio hasta su consolidación, manteniendo el seguimiento incluso durante los primeros años de actividad. Las personas interesadas en poner en marcha una idea de negocio pueden obtener más información y solicitar asesoramiento en la sede de Cruz Roja en Córdoba, situada en Cañada Real de Mestas, 2, o a través del teléfono 957433878.