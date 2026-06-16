El certamen literario 'Cartas a Federico' dedicado a Lorca entra en su recta final

Archivo - La oficina principal de Correos de Granada anima a participar en la recta final del certamen literario “Cartas a Federico” dedicado a Lorca - CORREOS - Archivo

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del certamen literario 'Cartas a Federico' entra en su recta final en cuanto al plazo de presentación de originales y la oficina principal de Correos de Granada anima a la ciudadanía a participar en este concurso.

El certamen, promovido por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada, está dirigido a personas mayores de 18 años, que pueden participar con una única carta original, inédita y manuscrita, escrita en lengua castellana y vinculada a la vida, la obra o el legado cultural del poeta. Los textos deben tener una extensión de entre 300 y 500 palabras y presentarse de forma anónima.

Desde la oficina situada en Puerta Real, Correos invita a escribir y enviar una carta manuscrita como homenaje a Federico García Lorca, poniendo en valor la escritura a mano y el envío postal tradicional como formas de expresión personal y literaria.

Para facilitar la participación en estos últimos días, Correos pone a disposición de los autores un apartado postal específico, al que deben remitirse las cartas mediante correo certificado, un producto que garantiza la seguridad y la correcta recepción de los originales. Las obras deberán enviarse al Apartado de Correos número 1898, código postal 18009 de Granada, siendo válida la fecha del matasellos.

El I Certamen Literario 'Cartas a Federico' contempla un premio único de 3.500 euros, además de la publicación de la carta ganadora. El plazo de presentación de originales finaliza el 30 de junio de 2026.