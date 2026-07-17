El Certamen Teatral del Marquesado (Granada) celebra su 44 edición del 28 de julio al 7 de agosto

Presentación del Certamen Teatral del Marquesado. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la 44 edición del Certamen Teatral del Marquesado, que se celebrará entre el 28 de julio y el 7 de agosto como "máximo exponente de la actividad teatral en esta comarca granadina".

Consolidado como un proyecto único de "teatro del pueblo y para el pueblo" el certamen ha logrado mantenerse vivo durante más de cuatro décadas gracias al compromiso inquebrantable de las asociaciones culturales y de los grupos de teatro amateur de los municipios participantes.

Caracuel ha subrayado que "este certamen es un motor cultural, social y emocional fundamental para una comarca que ha hecho del teatro un símbolo de resistencia y creatividad colectiva.

·La Diputación de Granada mantiene su compromiso con aquellas iniciativas que, como esta, contribuyen a fijar población, fortalecer la identidad de nuestros pueblos y demostrar que la cultura es una herramienta de transformación y desarrollo para el territorio".

PROGRAMACIÓN

Con un recorrido que supera los cuarenta años, el Certamen Teatral del Marquesado se ha convertido en un hito en la dinamización cultural y social del territorio.

Desde sus orígenes, en 1971, ha sabido integrar a los municipios de Albuñán, Aldeire, Alquife, Cogollos de Guadix, Dólar, Ferreira, Huéneja, Jérez del Marquesado, Lanteira, La Calahorra y el Valle del Zalabí en un proyecto común que ha fortalecido los lazos de vecindad y ha reforzado el sentimiento de pertenencia a la comarca.

A lo largo de su historia, el festival ha sido una herramienta esencial para la convivencia entre generaciones, permitiendo que compartan escenario niños y niñas de apenas seis años junto a personas mayores de ochenta.

En una comarca especialmente afectada por el reto demográfico, el certamen representa un potente elemento de arraigo, donde la cultura amateur, trabajada durante todo el año en los talleres municipales, se transforma cada verano en un importante atractivo para visitantes y en un instrumento de cohesión social.

La edición de este año pone el foco en los valores medioambientales, invitando al público a reflexionar sobre la relación entre las personas y el entorno natural.

Esta filosofía queda reflejada en el cartel oficial, obra de la artista granadina Belén Ruiz Esturla, que combina elementos de la herencia andalusí del Marquesado, la riqueza paisajística de sus castaños y la figura del lobo, protagonista del gentilicio popular de Huéneja.

La programación arrancará el 28 de julio con el espectáculo de teatro de calle 'Love, Love, Love', de la compañía Activasur Teatro, que inaugurará oficialmente el certamen en el Teatro Waniya.

Entre el 29 de julio y el 6 de agosto se sucederán las representaciones de los grupos locales de teatro amateur, auténticos protagonistas de esta iniciativa.

El público podrá disfrutar de montajes como 'Escenas callejeras', del grupo de Dólar; La madre que los parió, de Jérez del Marquesado; 'Desarraigados', de Aldeire; o 'Batas blancas y humor negro', de Alquife, junto a las propuestas preparadas por el resto de municipios participantes.

El certamen concluirá el 7 de agosto con una gran gala de clausura en la que se entregarán los premios de esta edición y que estará presentada por los monitores de teatro de la Mancomunidad de Municipios del Marquesado, Enrique Torres Salinas y Juan López Bellido, con las intervenciones del jurado.

La velada finalizará con un concierto de las bandas locales 'El asombroso y sonriente folk de los Badlands' y 'Contracorriente', poniendo el broche final a once noches consecutivas dedicadas al teatro, la convivencia y la cultura.