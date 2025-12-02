El CES analiza en una jornada el presente y futuro del biometano en la provincia de Jaén

Manuel Parras en la apertura de las jornadas - CES PROVINCIAL

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén y la empresa de innovación ambiental Bioliza han celebrado este martes la jornada 'Biometano en Jaén: una conversación necesaria', un encuentro en el que se ha analizado esta tecnología y sus implicaciones económicas, sociales y ambientales.

La sesión ha reunido a investigadores, empresas del sector, universidades, agentes públicos, plataformas en contra del biometano y a personas a título individual interesadas en el tema. El objetivo era aportar datos y diálogo ante la proliferación de proyectos de biometano en la provincia y el debate que estos proyectos han suscitado.

Durante la inauguración, el presidente del CES, Manuel Parras, ha subrayado la responsabilidad del organismo ante un debate creciente en el territorio. "No podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en torno al biometano en la provincia de Jaén", ha dicho Parras, que ha abogado por "arrojar luz desde la evidencia científica, desde la experiencia y desde la situación en Europa".

De esta forma, la jornada ha reunido a "ponentes de acreditada solvencia para que informen con rigor y, luego, que cada cual pueda tomar decisiones basadas en conocimiento", a lo que ha sumado que "la diversidad del público demuestra que esta conversación era, verdaderamente, necesaria". Parras ha incidido en que el CES "no puede mirar hacia otro lado" y que su misión es "facilitar espacios donde la ciudadanía reciba información clara y fiable".

Por su parte, el director de Bioliza, Pepe La Cal, ha manifestado que el objetivo ha sido el de "generar un encuentro sosegado y riguroso que aporte conocimiento en torno al biometano, porque puede ser muy beneficioso para el desarrollo de la provincia de Jaén".

"En Jaén conviven miradas muy distintas: quienes ven una oportunidad en el biometano y quienes muestran escepticismo; precisamente por eso este diálogo era necesario", ha afirmado La Cal. De esta forma, se ha puesto el foco en los temas más sensibles para la opinión pública como son los olores, aceptación social, impacto ambiental o los retos del alperujo para ofrecer respuestas basadas en la ciencia.

Tras la inauguración, el encuentro ha avanzado con un bloque de ponencias en las que se ha abordado el biometano desde múltiples perspectivas. Cyril Roux (S3D) abrió la sesión con una exposición sobre las claves extraídas de plantas europeas. Le han seguido Víctor del Coso (EHS Techniques), quien ha profundizado en el diálogo territorial necesario para proyectos con impacto local; y Fernando Valladares (CSIC), que ha explicado las ventajas e inconvenientes del biogás desde la ciencia.

El programa ha continuad con las intervenciones de David Marín (AVEBIOM), Laureano Parrilla (APPA Biogás), Julio A. Calero (Universidad de Jaén), Antonio Amo (SUEZ) y Soraya Zahedi (Instituto de la Grasa, CSIC), que han analizado cuestiones como la economía rural, la inversión verde, la valorización de digestatos o los retos científicos del alperujo como sustrato.

La jornada ha concluido con una mesa de debate abierta a la participación del público y la clausura institucional a cargo de Emilio López Carmona, representante de Biocirc, y del propio presidente del CES.