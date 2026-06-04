El CES provincial de Jaén reconoce la contribución de Francisco Reyes para fortalecer este órgano consultivo

Reconocmiento del CES provincial a Francisco Reyes. - CES PROVINCIAL

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén ha reconocido el apoyo del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, a la labor de este órgano consultivo de esta administración.

"Un ente que, incluso, ha reforzado y fortalecido en momentos en los que se eliminaban consejos económicos y sociales en otros lugares", ha afirmado el presidente del CES provincial, Manuel Parras, en reconocimiento "justo" y "humilde" celebrado este jueves.

Un encuentro que ha tenido lugar ante la próximo salida de Reyes de la Presidencia de la Diputación, que ocupa desde 2011, una vez que ha sido elegido como parlamentario andaluz en las recientes elecciones del 17 de mayo.

"Los que hemos sido presidentes del CES, como Carmen Rísquez, Luis Parras o yo mismo, no solamente hemos sentido el cariño, el respeto y la independencia de este órgano, sino que también hemos visto plasmado que ha habido un reforzamiento institucional de la Diputación a este órgano consultivo", ha declarado.

En este sentido, ha indicado que Reyes "lo ha demostrado incluyendo en los presupuestos de la Diputación de Jaén medidas" que el CES está obligado a proponer, porque su objetivo es "mejorar la calidad de vida", según ha informado en una nota este organismo. "Buena parte de esas medidas se han traducido en los presupuestos de la Diputación de Jaén, y eso para nosotros ha sido muy relevante", ha apostillado.

Además, ha elogiado "el profundo respeto del presidente por este órgano, al que ha reforzado", de ahí que haya considerado que es "un reconocimiento justo a una forma de hacer política, a una forma de entender la vida pública y a una forma de entender la lealtad y las relaciones que tiene que haber entre las instituciones".

Al hilo, Parras ha puesto de relieve su compromiso en el desarrollo de la provincia, su cercanía, lealtad institucional y servicio público, el de "una persona comprometida con su tierra".

Por su parte, Reyes ha agradecido este reconocimiento y ha señalado su importancia desde el punto de vista sentimental de una persona, como se ha defenido, "especialmente sensible, de lágrima fácil".

"Han sido 15 años trabajando de presidente con todos ellos, viéndonos en muchísimos actos, muchas veces a la semana, a algunos de ellos lo he visto más que a mi familia", ha comentado, no sin expresar su satisfacción por lo hecho a lo largo de estos años y de "conocer a tanta gente buena, comprometida con la provincia de Jaén"

PREMIO DE INVESTIGACIÓN

Antes de este reconocimiento, se ha presentado la publicación ganadora del XI Premio de Investigación que convoca el CES Provincial con el patrocinio de la Fundación Unicaja. El trabajo ganador de esta edición, a la que se presentaron 15 propuestas, se titula 'El expolio patrimonial en Jaén: una aproximación criminológica y arqueológica a su impacto social y económico', de Manuel Jesús Expósito de la Torre.

Parras ha explicado que la obra es "original y muy interesante". "No habíamos premiado nada semejante, en este caso un estudio muy riguroso sobre el expolio en el patrimonio de Jaén y sus consecuencias a nivel socioeconómico en la provincia, por lo que además de diagnosticar este asunto hace propuestas de cómo paliar o evitar el expolio", ha declarado.

De su lado, la presidente de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, ha asegurado el compromiso de la entidad financiera por la investigación y ha agradecido el trabajo que realiza el CES, al tiempo que ha felicitado al autor del trabajo.

Finalmente, Expósito de la Torre ha detallado que el libro trata sobre el expolio, un hecho que "está muy normalizado en la sociedad actual, llegando a formar parte de la vida cotidiana de manera involuntaria de casi todos los miembros en la sociedad".

Por ello, ha considerado que "el expolio no sólo debe ser tratado arqueológicamente sino también criminológicamente, dos disciplinas que convergen en este tipo de delitos".