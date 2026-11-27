Archivo - Avión de Iberia en el aeropuerto de Sevilla. - IBERIA - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha criticado este viernes los "precios desorbitados" de determinadas compañías aéreas en las conexiones entre Andalucía y Madrid.

Tras haber alertado públicamente sobre esta situación, "comprobamos con indignación cómo, a medida que disminuye la atención mediática, compañías como Iberia y Vueling vuelven a ofrecer tarifas superiores a los 300 euros en las conexiones aéreas entre Andalucía y Madrid". "Resulta especialmente llamativo que, para el mismo día y trayecto, otras compañías estén ofreciendo vuelos por 64 euros".

Así lo ha advertido en una nota de prensa en la que Cesur ha realizado una comparativa de las tarifas ofrecidas por Iberia para el próximo martes 1 de diciembre, encontrando precios en clase turista de hasta 348 euros para Málaga y 337 euros para Sevilla, frente a los 260 euros de la tarifa disponible para Valencia. Estas cifras reflejan diferencias de precio de hasta un 34% respecto a otras conexiones nacionales.

"No es admisible que las dificultades de conexión ferroviaria de Andalucía se conviertan en una oportunidad comercial a costa de los ciudadanos y empresarios del sur de España", ha reprochado Cesur. Asimismo, la entidad empresarial ha solicitado que, mientras la infraestructura ferroviaria esté en revisión, se incremente el número diario de vuelos entre Málaga y Madrid, y entre Sevilla y Madrid, para garantizar alternativas de conectividad suficientes. Cesur ha exigido "responsabilidad" a las compañías aéreas y ha instado nuevamente a las administraciones competentes a "vigilar estas prácticas".