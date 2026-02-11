Cesur destaca la consolidación de Andalucía como segunda potencia industrial de Defensa en España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, posa en una foto de familia tras el acto de clausura de la XI Asamblea Empresarial de la Asociación de Empresarios de Sur de España (Cesur). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha celebrado este miércoles en la Fundación Cajasol su jornada empresarial "De lo global a lo local: el sur de España como referente internacional", con motivo de su XI Asamblea General de Socios. El encuentro, que ha reunido a los principales líderes del tejido productivo y a más de 200 asistentes, ha servido para poner de relieve el potencial estratégico del sur de España en sectores fundamentales como la defensa, así como para analizar los desafíos institucionales que condicionan el futuro económico.

En una nota, la entidad ha detallado que la apertura técnica ha estado protagonizada por el general de brigada y subdirector general de Estrategia Industrial de la Defensa del Ministerio de Defensa, Vicente Torres, quien ha contextualizado la relevancia del sector en un entorno internacional marcado por "la inestabilidad, la competición geoestratégica", así como un gran impulso a la industria de defensa, y ha desgranado el peso específico del sur de España dentro del nuevo mapa de seguridad nacional.

En este sentido, el general Torres ha destacado que la industria de defensa en Andalucía es la segunda en facturación a nivel nacional. Tal y como ha detallado, las ventas de defensa en Cesur. Andalucía han alcanzado los 3.421 millones de euros, lo que representa un 19 % del total de las ventas del sector a nivel nacional.

Asimismo, según los datos del Registro de Industrias de Defensa (RID), Andalucía cuenta ya con 134 empresas implantadas que operan a través de 204 centros de trabajo, lo que supone que la comunidad aglutina el 22 % de toda la industria de defensa del país.

Este liderazgo se articula bajo el marco de la Estrategia Industrial de Defensa 2023, que busca potenciar corredores industriales y la capilaridad territorial. Torres ha subrayado el papel del polo aeronáutico de Sevilla, que alberga el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) en La Rinconada, y es uno de los polos aeronáuticos más importantes de Europa.

También se ha referido al polo naval de Cádiz, donde se construyen los buques para la Armada Española. En cuanto a Extremadura, el sector también muestra una pujanza creciente con 693 puestos de trabajo directos, de los cuales 545 están vinculados estrictamente a actividades de defensa.

La reciente adhesión de la región a la Alianza Estratégica del Corredor Industrial Ruta de la Plata refuerza, según el General, la importancia de crear sinergias entre los distintos corredores industriales contemplados en la Estrategia de Industria de Defensa 2023, entre los que el "corredor Sur" adquiere un protagonismo especial para competir con éxito en la Europa de la Defensa.

SEGURIDAD JURÍDICA Y LIMPIEZA POLÍTICA

Según ha precisado Cesur, la jornada ha contado con un profundo análisis sobre el marco institucional. La fiscal de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha advertido sobre las "erosiones de la seguridad en el marco institucional" provocadas por la polarización y la erosión de la separación de poderes.

Madrigal ha lamentado el predominio del Decreto Ley y la politización de los nombramientos judiciales, afirmando que "la seguridad y estabilidad institucional son valores constitucionales imprescindibles en el funcionamiento de las instituciones y en la vida de los ciudadanos".

En esta línea, la presidenta de España Mejor, Miriam González, ha conversado con el presidente de Cesur, José Manuel González, subrayando que, sin limpieza política, este país seguirá sin poder hacer las reformas necesarias para "engancharse" al siglo XXI.

González ha reclamado un Código Ético para el Gobierno, poniendo a los empresarios como ejemplo de gobernanza y de la aplicación de principios éticos, frente a un sistema político inmovilista.

El sur ante el espejo de Europa y el éxito global Desde la perspectiva europea, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha desgranado los grandes retos a los que hace frente la Unión Europea hoy en día, en particular el de la competitividad y seguridad económica.

Tal y como ha destacado Calleja, "la presidenta de la Comisión Europea recuerda con frecuencia que los fundamentos de la economía mundial están cambiando: los que no sean competitivos, serán dependientes". "Europa ya se ha lanzado a la carrera para cambiar de velocidad. La economía andaluza tiene todos los ingredientes necesarios para salir ganadora en ella", ha apuntado.

El bloque de emprendimiento ha aterrizado estos conceptos globales a casos de éxito real en una mesa de debate, moderada por Carlota García-Jarana, adjunta a Dirección General de Cesur, en la que han participado el general manager internacional de Marketing y Crecimiento de Glovo, Arturo Rodríguez; la general manager de Fever en España, Italia y Portugal, Rocío Trujillo.

En ella, Arturo Rodríguez ha detallado cómo Glovo ha generado más de 18.500 millones de euros en ingresos para comercios locales, el 90% de ellos pymes, mientras que Rocío Trujillo ha compartido las claves para convertir una idea local en una empresa global, gracias a la tecnología y al uso inteligente de los datos.

Trujillo ha compartido la experiencia de Fever en la transformación del ocio y el entretenimiento en vivo, desde la detección de una oportunidad de mercado hasta la consolidación de un modelo global y sostenible.

Finalmente, el CEO de La Casa de las Carcasas, Ismael Villalobos, ha inspirado a los asistentes con su trayectoria desde Extremadura a liderar 1.000 tiendas: "Emprender no es tener una idea, es resolver un problema real. Rodearse de gente que te contradiga es la clave para no dejar de vender".

El encuentro ha sido clausurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha acudido al encuentro acompañado por los consejeros de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez, así como del viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Tomas Burgos.

Durante su intervención, el presidente de la Junta ha lamentado el "impacto gravísimo" que la emergencia meteorológica en forma de sucesivas borrascas ha tenido sobre el tejido productivo de la comunidad, en especial en el sector primario, la agroindustria y el turismo, y ha avanzado una batería de medidas y recursos con los que "ayudar a los afectados" y reactivar "infraestructuras básicas y estratégicas" que han resultado afectadas.

"Es prematuro cuantificar con exactitud los daños, pero hablamos de cientos y cientos de millones en pérdidas. Las primeras estimaciones apuntan al impacto de un 20 por ciento de la producción agrícola, esto es, más de 3.500 millones. Pero hay muchos más sectores perjudicados. Una vez tengamos todos los informes, activaremos de inmediato todos los recursos. El propio Presupuesto de la Junta de Andalucía se va a reorganizar y adaptar cuanto antes a una situación que es urgentísima", ha avanzado Moreno.

La jornada empresarial ha contado con el apoyo de Deloitte, Nistics, Recoletas Salud y Cajamar como patrocinadores, reafirmando la apuesta del sector privado por la excelencia y la proyección internacional del sur de España.