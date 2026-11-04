Cesur exige un plan de modernización y seguridad de las infraestructuras tras el accidente

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR) ha exigido este miércoles un plan de modernización y seguridad de las infraestructuras ferroviarias. De esta manera, han asegurado que una semana después del accidente "seguimos consternados" por el choque de trenes en la localidad toledana de Urda, entre los que se encontraban varios socios de Cesur y su vicepresidente ejecutivo.

Ante esto, tal y como han destacado en una nota de prensa, han trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas y "el deseo de la pronta recuperación a todos los afectado"; al tiempo que han transmitido su agradecimiento "a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitarios, bomberos y demás personal que acudió y se ocupó de los afectados del siniestro".

Tras ello, han exigido al Gobierno "que se pongan todos los medios humanos y económicos para modernizar y dotar de los medios de seguridad necesarios, a nuestras infraestructuras".

"Sin duda las ferroviarias. Pero también las hídricas, energéticas y de carreteras. Los hechos han demostrado que no se han destinado los suficientes recursos ni se han destinado donde más falta hacen. El incumplimiento de los mandatos constitucionales en materia presupuestaria tiene consecuencias. Este hecho requiere que hagamos una reflexión profunda", han aseverado.

Del mismo modo, han señalado que "tenemos el derecho y la obligación de pedir con firmeza que la ideología y la política salgan fuera del marco de la gestión de bienes públicos al servicio de la sociedad, donde tiene que primar la profesionalidad de sus gestores".

Además, han añadido que "conocedores de la falta de dinero público para ejecutar un plan de esta envergadura habrá que habilitar soluciones imaginativas con dinero privado, como complemento a los recursos públicos. En este sentido, sugerimos la figura de las concesiones y la colaboración público- privada. Si no se desea este camino, serán los ciudadanos quienes tengan que pagar directamente por el uso de estas infraestructuras".

Finalmente, desde Cesur han trasmitido "un agradecimiento especial" los sectores económicos y empresariales que se han implicado en poner en marcha rutas alternativas y a precios no abusivos, para mantener conectado el corredor Madrid-Sevilla-Madrid, "que da trabajo a tantas personas".

"Confiamos, tras estos tristes sucesos, en el buen sentido de los gobernantes actuales y futuros, para llevar a cabo por responsabilidad estas acciones que certifiquen la seguridad de nuestras infraestructuras, en favor del primer principio natural y constitucional como es el derecho a la vida", han concluido.