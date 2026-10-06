El CEU lanza la campaña '47 segundos más' con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que invita a escuchar más. - CEU

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU va a lanzar la campaña '47 segundos más' con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre. Una iniciativa que parte de la idea de que "detenerse y dedicar unos segundos más a escuchar a los demás puede ayudarnos a percibir señales que, con frecuencia, pasan desapercibidas".

Según ha detallado el CEU en una nota, se pone el foco en el valor de la escucha y el acompañamiento en el cuidado de la salud mental. La campaña se difundirá principalmente a través de redes sociales mediante distintas piezas audiovisuales. El vídeo parte de la idea de que, según diversos estudios, nuestra capacidad de atención decae a los 47 segundos.

Y, es que, los trastornos de salud mental constituyen uno de los principales desafíos sanitarios y sociales en todo el mundo. Un análisis del Global Burden of Disease 2023, publicado en The Lancet, estima que en 2023 alrededor de 1.170 millones de personas sufrían algún trastorno de salud mental, frente a los 599 millones de 1990. El estudio los sitúa como la principal causa mundial de años vividos con discapacidad y la quinta causa de carga total de enfermedad.

La mayor incidencia se observa entre los 15 y los 19 años, un dato que refuerza la importancia de actuar desde la prevención y prestar un apoyo específico durante la adolescencia. La salud mental comienza a cuidarse desde los primeros años de vida. La prevención no depende únicamente de intervenir cuando aparecen las dificultades, sino también de proporcionar a niños y adolescentes entornos seguros, referentes adultos y recursos que les permitan comprender lo que les sucede.

PROGRAMA MENTIS EN COLEGIOS DEL CEU

Asimismo, en los colegios del CEU se ha implantado desde hace varios años el programa Mentis, un proyecto propio de salud mental que trabaja la prevención, la detección precoz y el acompañamiento de los alumnos mediante una intervención coordinada de toda la comunidad educativa.

Para la coordinadora del programa Mentis del Área de Colegios CEU, Macarena Borrega, la educación emocional debe traducirse en aprendizajes concretos para la vida: "Poner límites y respetar los de los demás, pedir ayuda, asumir pequeñas responsabilidades, expresar lo que necesitamos, afrontar aquello que nos cuesta".

También apunta a "descubrir quién soy, qué necesito y en quién me estoy convirtiendo" como claves para prevenir dificultades posteriores en la edad adulta. "Necesitamos ofrecer a nuestros niños y adolescentes un entorno seguro y adultos de referencia que les ayuden a comprender lo que les sucede, conocerse y desenvolverse en el mundo", ha afirmado. "Esa mirada preventiva conduce a una concepción integral de la salud".

Para el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, Tomás Chivato, ha indicado que "la dimensión mental no puede separarse de la física, la social, la anímica o la espiritual". En el caso de su profesión ha señalado que "no podemos separar la salud mental de la salud física porque atendemos y cuidamos personas, no solo enfermedades", ha destacado. Por tanto, "cuidar la salud mental implica incorporar el autocuidado a la vida diaria".

Así, "dormir bien, realizar ejercicio, cuidar la alimentación, evitar los tóxicos y la hiperconexión, conservar relaciones familiares y sociales y recurrir a otras personas cuando resulta necesario forman parte de ese cuidado". Por otro lado, Tomás Chivato ha insistido en que "pedir ayuda no es una debilidad".

Esta recomendación adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la inmediatez y la conexión permanente. La vicedecana del Grado en Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, María Amparo López Ruiz, ha advertido de que investigaciones recientes sobre tecnoestrés "relacionan los niveles más elevados de hiperconectividad con una mayor presencia de síntomas de ansiedad y trastornos depresivos".

No obstante, "la respuesta no pasa necesariamente por renunciar a la tecnología, sino por recuperar espacios en los que esta no interfiera en las relaciones personales". De esta manera, "dejar a un lado el teléfono móvil, conversar sin interrupciones y escuchar con atención permite cuidar tanto los vínculos como el propio bienestar". Además, "recuperar la atención, la escucha y el tiempo compartido es también una forma de cuidar nuestra salud emocional", ha resumido López Ruiz.

Igualmente, a esa desconexión consciente deben sumarse otras prácticas que ayudan a afrontar las dificultades diarias. En esta línea, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universitat CEU Abat Oliba, Josep Maria Guardiola, ha situado en primer lugar el cuidado de aspectos básicos como el sueño, la alimentación, la actividad física y los momentos de descanso.

También ha destacado el valor de cultivar relaciones personales significativas. "Poder hablar con personas de confianza, pedir ayuda cuando la necesitamos y mantener vínculos sociales". Así, "estas relaciones evitan afrontar en soledad situaciones complejas". Además, ha considerado necesario "reconocer nuestras emociones, identificar nuestros límites y aceptar que no siempre podemos controlar las circunstancias".

En esta línea, el bienestar emocional requiere igualmente encontrar ámbitos que aporten sentido. Según Guardiola "la familia, la amistad, la cultura, la espiritualidad, el servicio a los demás o aquellas actividades que nos permiten crecer y disfrutar pueden convertirse en puntos de apoyo ante las dificultades". Pero, "el cuidado de la salud mental no termina en uno mismo, también exige prestar atención a las personas del entorno y aprender a reconocer señales que podrían indicar que alguien necesita apoyo".

Paralelamente, el decano de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad CEU Fernando III, Felipe Martínez Alcalá, ha afirmado que "la prevención de las dificultades emocionales comienza cuando aprendemos a mirar, escuchar y cuidar a quienes tenemos cerca". Una responsabilidad compartida que, como añade, "implica al conjunto de la comunidad universitaria".

Por otro lado, en una conversación entre dos estudiantes, uno comparte noticias aparentemente positivas, aunque sus gestos revelan dudas y necesidad de apoyo. Mientras habla, la atención de su interlocutora se empieza a desvanecer y todo apunta a que la conexión se perderá a los 47 segundos. Con esta campaña, el CEU recuerda que todos podemos contribuir al bienestar mental de familiares, amigos y compañeros a través de gestos tan cotidianos como escuchar, preguntar o interesarse por los demás, primer paso para ofrecer apoyo a quien lo necesita.

La iniciativa en torno a este día mundial da continuidad al compromiso de la institución educativa con la promoción de la salud mental. El año pasado, el CEU impulsó la campaña 'Yo soy tu paraguas', una acción centrada en la importancia del apoyo de la comunidad, la familia, los amigos y las personas cercanas como factor protector frente a las dificultades emocionales.

Mientras aquella campaña ponía el acento en la red de apoyo que todos necesitamos, '47 segundos más' profundiza en el paso previo: la capacidad de detenerse, escuchar y reconocer cuándo alguien puede necesitar ayuda.