Chambao, María Peláe, M-Clan y Malmö 040, entre las actuaciones musicales de la Feria de San Lucas de Jaén

Presentación de los conciertos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chambao, María Peláe, M-Clan y Malmö 040 forman parte de las propuestas musicales de la próxima Feria de San Lucas, de Jaén, "pensadas para públicos diversos y con artistas de primer nivel".

Así lo ha indicado este martes la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, quien ha presentado, junto al director de Oleosónica Music y delegado de Inala Producciones, Álex Martínez, los conciertos previstos los días 9, 10 y 11 de octubre.

"Ya conseguimos captar la atención en la feria pasada con un lleno absoluto y pretendemos volver a repetir ese éxito en el Auditorio de La Alameda con estas propuestas atractivas", ha afirmado la edil.

La jornada del 9 de octubre estará "dedicada al flamenco fusión y a la música de raíz con tres nombres femeninos que representan estilos, generaciones y maneras muy diferentes de entender la música": Chambao, María Peláe y Las Migas.

El día 10 llegará a la capital M-Clan en el marco de la gira por su 30 aniversario. La banda estará acompañada "por una formación histórica como Burning" y se completará con El Pulpo, "uno de los grandes referentes de la radio musical española".

En el caso del 11 de octubre, el protagonista será Malmö 040, que se subirá al escenario en una noche en la que también se podrá disfruta de Avenida y los jiennenses Dirección Contraria, "en una apuesta también por el talento emergente y nuestros artistas locales".

Espejo ha valorado la consolidación de la colaboración municipal con Oleosónica Music e Inala Producciones, "responsables también de iniciativas como Oleosónica Jaén Music Fest". "Compartimos el objetivo de seguir haciendo de Jaén una ciudad con una oferta cultural diversa y de una calidad musical cada vez más atractiva tanto para el público jiennense, como para quienes nos visiten durante estos días", ha dicho.

Por su parte, Martínez, que ha agradecido el apoyo del Patronato de Cultura, ha explicado que este año se han programado tres conciertos "bien compensados", en los que se completa "un amplio margen de edad desde la adolescencia hasta la edad adulta".

"Serán tres días en los que el escenario del Auditorio de La Alameda se convertirá en un tablao flamenco donde predominará la escena femenina, el día 10 será un día dedicado al rock y el 11 daremos una oportunidad a las nuevas generaciones que impulsan el indie y pop a pasos agigantados", ha señalado.

El director de Oleosónica Music, finalmente, ha animado a toda la gente a disfrutar de los conciertos de la Feria de San Lucas y ha destacado además los "precios populares" de las entradas que están ya a la venta en la plataforma eventick.es