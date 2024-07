Acusa al PP de montar una "operación" para echar al PSOE-A de la Junta: "Si hubo una confabulación, fue contra el Gobierno socialista"

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha confirmado este jueves que va a pedir que le vuelvan a dar de alta como militante con carné del PSOE para ponerse "a disposición" de lo que la dirección del PSOE andaluz quiera, después de que el Tribunal Constitucional (TC) le haya exonerado parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la primera que ofrecía después de "muchos años", como él mismo ha puesto de relieve, y a la que han asistido el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, y el secretario de Organización, Jacinto Viedma, entre otros cargos socialistas andaluces, además de numerosos periodistas, Manuel Chaves ha valorado las decisiones que en las últimas semanas ha venido adoptando el TC en relación a los recursos de amparo de condenados por el caso de los ERE, y ha considerado que marcan "un punto de inflexión" en la política andaluza, y "el principio del fin" de gobiernos del PP en la comunidad autónoma.

Y es que, según ha defendido, hubo "una evidente relación entre los ERE con los resultados de las elecciones" de 2018 que permitieron al PP-A llegar al Gobierno de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía andaluza, y gracias a los pactos que alcanzó con Ciudadanos (CS) y con Vox, porque los 'populares' obtuvieron entonces sus peores resultados en las urnas andaluzas, según ha remarcado.

El TC culminó este pasado miércoles su revisión de los recursos contra las sentencias del 'caso de los ERE' tras amparar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros ocho excargos de la Junta condenados por delitos de prevaricación y/o malversación.

En el caso de Chaves, el tribunal de garantías ha estimado parcialmente su recurso de amparo con siete votos a favor y cuatro en contra, y ha acordado anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que se excluyan los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de las modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002 a 2009. Sostiene que la nueva resolución debe limitarse a la posible prevaricación cometida en 2000, 2001 y 2004.

Chaves ha argumentado que, al darles "la razón" a condenados en la conocida como 'causa política' de los ERE como a él y a otros como el también expresidente José Antonio Griñán, "podemos limpiar el lodo que han echado sobre nosotros", y el PP ha cosechado una "derrota" en su "operación política de borrar 30 años de gestión socialista" en Andalucía.

"El pueblo andaluz es sabio cuando vota", y, "en una democracia, el pueblo nunca se equivoca, nos guste o no el resultado de las urnas", ha manifestado Chaves antes de agregar que tiene "la impresión", con "absoluta convicción", de que las sentencias del TC, "la actitud que ha tenido el PP, la que hemos tenido nosotros (los socialistas) de respeto a las instituciones y a las sentencias y a los tribunales, marca un punto de inflexión en la política andaluza", de forma que "empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía", ha apuntado.

"OPERACIÓN" DEL PP

El también expresidente del PSOE ha sostenido durante su rueda de prensa que el PP montó con el caso de los ERE "una operación política, mediática" y "con ropaje judicial" que tenía el "objetivo" de "echar al PSOE del Gobierno de la Junta" y "conseguir lo que no había podido conseguir antes por los votos de los andaluces".

Se trataba, según ha argumentado, de "erosionar la credibilidad del PSOE ante la ciudadanía con bulos, mentiras y graves acusaciones falsas", buscando "descalificar los 30 años de gestión más brillante que Andalucía ha tenido en muchas décadas" de la mano de los socialistas en el Gobierno de la Junta.

Tras aseverar que dicha "operación política y mediática" que ha atribuido al PP ha sido "la operación más grave que ha habido en España para tumbar a un gobierno y a un partido" como el PSOE, Chaves también ha indicado que ni "los jueces que instruyeron la instrucción", ni los de la Audiencia de Sevilla que les condenaron ni del Tribunal Supremo que ratificaron esas sentencias "no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en la facultad de Derecho", y es "que una ley, por propia definición, no puede ser ilegal", y que "un proyecto de ley validado por el Parlamento no es ilegal, no es constitutivo de delito".

"Nosotros fuimos condenados por aprobar proyectos de ley que después fueron validados por el Parlamento de Andalucía. Y ésta fue o ha sido la clave de bóveda que ahora ha desmontado" el TC, ha manifestado Manuel Chaves, quien a preguntas de los periodistas ha añadido que no hubo "fraude en la causa política" de los ERE.

También ha acusado al PP de llevar a cabo una "estrategia de deslegitimación" del TC, que es "también una manera de deslegitimar a la propia Constitución Española", y de "difamar a los magistrados" de la corte de garantías.

Al hilo, ha señalado que la magistrada ponente de las sentencias que se han dictado ante los recursos de amparo como el suyo --Inmaculada Montalbán-- "fue designada ponente por sorteo cuando el TC tenía mayoría conservadora, y fue el propio presidente" de dicha corte, entonces "conservador, el que concentró todos los recursos que habíamos presentado en la ponente", por lo que no es verdad que fuera una ponente "nombrada por el PSOE", ha indicado.

Chaves ha defendido que no hubo "ninguna confabulación política de presidentes de la Junta, de consejeros y de altos cargos para delinquir o para que otros delinquieran", y "si hubo una confabulación política fue precisamente contra el gobierno socialista de la Junta", ha apostillado.

Por otro lado, el expresidente ha explicado que ha podido hablar en estos días, al hilo de las decisiones del TC, con los "compañeros" que presentaron recursos contra sus condenas, como Griñán y las exconsejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, y con todos ha coincidido en compartir un sentimiento "agridulce, contradictorio incluso", en el que se unía, por un lado, la "satisfacción" por el hecho de que el TC "ha reconocido nuestra inocencia" y les ha dado "la razón" y, a la vez, el recuerdo de una experiencia de "años muy duros" en los que han "sufrido mucho, unos más que otros" al haber pasado por la cárcel, según ha puntualizado.

En su caso personal, ha dicho que siente "mucha tristeza" porque cree que "lo que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido". "Acabo de cumplir 79 años y he perdido muchos años", se ha lamentado Chaves en esa línea.

VUELTA AL PSOE COMO MILITANTE

No obstante, de cara al futuro más inmediato, y a preguntas de los periodistas, ha confirmado que piensa y quiere "volver" al PSOE --del que dejó de ser militante al hilo de su procesamiento por el caso de los ERE--, y que pedirá que le vuelvan a dar "de alta" como militante en Cádiz, provincia por la que fue diputado.

Tras apuntar que antes de su condena tenía "proyectos" que no ha podido acometer como el de impulsar "un observatorio político", para el que cree que se le han "pasado los años", ha dicho que quiere "trabajar" para el PSOE-A, "en lo que quiera Juan (Espadas) y la dirección del PSOE de Andalucía".

Además, ha explicado que este pasado miércoles por la tarde le llamó Pedro Sánchez para felicitarle y darle "la enhorabuena por lo que había ocurrido", y también "para que transmitiera esa felicitación al resto de mis compañeros", y ha dicho que "siempre" se ha sentido "amparado" por el PSOE.