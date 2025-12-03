Chayanne se suma al cartel de Córdoba Live 2026

Cartel del concierto de Chayanne en el Córdoba Live 2026. - CÓRDOBA LIVE

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El puertorriqueño Chayanne, uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos, estará el próximo 10 de julio en el festival Córdoba Live presentando en directo 'Bailemos Otra Vez Tour 2026'.

Así lo ha indicado la organización del festival en una nota en la que ha detallado que, tras arrasar con todas las entradas en su anterior gira, el intérprete de éxitos mundiales como 'Torero', 'Salomé' o 'Dejaría Todo', regresa a España ante la abrumadora demanda del público, convirtiendo la cita en una oportunidad única para disfrutar en directo de este espectáculo tan esperado.

Sobre el escenario sonarán sus grandes éxitos --verdaderos himnos de la cultura musical popular-- junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas imprescindibles de la escena musical.