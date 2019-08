Checa afirma que "no inventaremos cosas que no estén a nuestro alcance" con el plan estratégico del Consejo Audiovisual

Publicado 15/08/2019 10:59:37 CET

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, ha señalado sobre el contenido del plan estratégico de este organismo que "no vamos a inventarnos cosas que no estén a nuestro alcance", y sobre su entrada en vigor ha expresado "que tenemos el objetivo de que esté antes del verano que viene", así como ha reivindicado que "no somos autoridad jurídica, pero tenemos un poder moral: esto se hace mal y esto se debe hacer así", en relación a sus competencias, y ha apostado igualmente por "dar la batalla contra los canales ilegales" tras señalar que "los últimos gobiernos han sido muy débiles en este asunto".

En una entrevista con Europa Press, Checa ha explicado que "lógicamente" ha celebrado un traspaso de poder con su antecesora, Emelina Fernández, de quien ha destacado que "ha sido muy amable", porque la institución ha afrontado "una renovación total" cuando hasta el momento sólo había afrontado cambios parciales, de renovación de consejeros.

Sobre la erradicación de los canales ilegales, Checa ha asegurado que "esto nos lo pide el sector" y ha apostado por un procedimiento que implique a "la televisión, a los sindicatos, al sector" para "hacerle llegar al Gobierno andaluz todas las emisoras de radio o de televisión ilegales". "Lo que tenemos que hacer es detectarlo y trasladarlo al Gobierno andaluz", ha explicado Checa.

En el último balance anual del Consejo Audiovisual de Andalucía, en 2018 el sistema de control localizó 85 canales que emiten sin ningún tipo de licencia utilizando frecuencias libres, cifra que representa 36 menos que en el año anterior. "Nosotros no concedemos licencias", ha proseguido explicando el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, a diferencia de otros organismos homólogos europeos.

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía ha argumentado la necesidad de elaborar un plan estratégico por el hecho de que han transcurrido tres lustros desde la aprobación de la creación del Consejo Audiovisual, "quince años en el mundo audiovisual son muchos", y ha considerado que "es bueno dotarse de un plan estratégico: dónde estamos, dónde vamos, qué puedes hacer".

"Hay cosas que no caen en tus prerrogativas, pero tenemos autoridad sobre lo que se hace en Andalucía", ha señalado. La redacción del plan estratégico recaerá sobre "una comisión específica" del propio Consejo Audiovisual, aunque no ha descartado "un asesoramiento externo sobre qué podemos hacer o no".

En relación al marco legal que rodea a este organismo audiovisual, su presidente ha considerado que "está por hacer el desarrollo" de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, que entró en vigor en octubre de 2018, y ha explicado que "el Consejo también debe decir algo y para eso está el Plan Estratégico".

Checa ha descrito la peculiariedad de España en el ámbito de la regulación y el control audiovisual al tratarse del "único país europeo que no tiene Consejo Audiovisual", mientras que en el ámbito autonómico se circunscribe a dos comunidades, Cataluña y Andalucía, después de que hubiera desaparecido en Navarra, aunque ha explicado que ahora la Comunidad Valenciana se plantea la recuperación de un Consejo Audiovisual y ha señalado en este sentido que "las comunidades que no tienen Consejos nos piden asesoramiento".

En este sentido, Checa ha relatado que el Consejo Audiovisual de Cataluña ha conseguido que Youtube retire 200 vídeos por la inclusión de contenidos inadecuados para el público infantil.

Sobre el grado de reconocimiento que alcanza el Consejo Audiovisual de Andalucía, ha diferenciado que "el mundo de la televisión nos conoce bien", aunque seguidamente ha aceptado que "a nivel de la calle el conocimiento es muy débil", pese a que este organismo audiovisual alberga en su seno una Oficina de Defensa de la Audiencia, y donde "a veces las quejas que se reciben no son de nuestra competencia". Checa ha apuntado en este sentido que "una de las labores pendientes es que el Consejo sea más conocido por la opinión publica".

Sobre las peticiones que ha recibido en las reuniones que ha celebrado con organizaciones del sector audiovisual, como la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía (Acutel) y la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMA), el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y con el Sindicato de Periodistas de Andalucía, de las primeras ha escuchado "la ampliación de la fecha de aplicación" de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía sobre la garantía de la accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual.

"Aunque todo el mundo reconoce que la ley es buena", ha explicado Antonio Checa, "piden más plazo de tiempo porque obliga a los canales a introducir el acceso a la televisión de las personas con discapacidad, esto es caro y están preocupados por los costes adicionales". En el caso de las organizaciones colegial y sindical de los periodistas, ha indicado que "los profesionales piden una regulación de la figura de una profesión para la que piden más respeto".