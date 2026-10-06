El chef Aitor Rodenas gana la segunda semifinal del I Concurso Internacional de Salmorejo Cordobés en San Sebastián

Asistentes a la segunda semifinal del I Concurso Internacional de Salmorejo Cordobés, que ha tenido lugar en el marco de la feria San Sebastián Gastronomika. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este martes la segunda semifinal del I Concurso Internacional de Salmorejo Cordobés, que ha tenido lugar en el marco de la feria San Sebastián Gastronomika. Tras la fase celebrada en Sevilla el 15 de septiembre, la cita ha contado con cuatro participantes, quienes han elaborado uno de los platos más típicos de la cocina cordobesa, aunque cada uno aportando su impronta y su sello, quedando como ganador el chef Aitor Rodenas.

Según ha detallado el Consistorio, han participado Ernesto Jurado, de la Taberna ¡Qué Par de Dos! (Valencia); Luis Manuel Cortés, de Gastrobar Canela en Rama (Palencia); Juan María Domínguez, del Restaurante Origen Getafe (Madrid), y Aitor Rodenas, del Restaurante Cortázar (San Sebastián).

El jurado ha estado compuesto por la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar; el responsable nacional de Clientes de Hostelería de Makro, José Vélez; el chef ejecutivo de un grupo bilbaíno con más de una decena de locales, Manuel Gómez Alburquerque, y el secretario general de la DOP de Baena, José Manuel Bajo.

El calendario del Concurso prevé otras dos semifinales, que se celebrarán en la feria Sabor a Córdoba (24 de octubre) y en el Mercado de Vallehermoso de Madrid (en el mes de noviembre, con el día aún por determinar). La final se ha previsto en Fitur, que arranca el 21 de enero de 2027.

Junto a esta iniciativa, desde la Delegación de Turismo se ha programado otra actividad de promoción gastronómica en San Sebastián que también tiene el salmorejo como protagonista. Así, en distintos restaurantes del casco viejo de la ciudad este lunes se ha ofrecido la degustación 'El salmorejo cordobés se va de pintxos', elaborado por la Cofradía del Salmorejo de Córdoba. Los restaurantes en los que se ha podido degustar el plato han sido Juanito Kojua, La Barra de Kojua, Casa Vergara 1948, Mesón Portaletas y Bar Martínez.