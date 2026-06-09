El chef Albert Boronat i Miró acerca su cocina francesa a los grandes de los fogones de la provincia de Jaén

Cocineros participantes en la iniciativa de Dama Juana - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso chef Albert Boronat i Miró ha acercado su cocina francesa a grandes de los fogones de la provincia. Lo hace en una iniciativa promovida por Juan Aceituno en su restaurante Dama Juana, estrella Michelin.

Aceituno ha explicado que durante varios días cocineros de restaurantes de Jaén y provincia "se empaparán" de los conocimientos de Albert Boronat i Miró, que procede de Tarragona pero ha hecho una larga y exitosa carrera en Francia, trabajando de la mano de grandes de la cocina francesa como Alain Ducasse en Mónaco, París y Gstaad (Suiza).

Junto a Dama Juana, acompañan en esta jornada Radis, de Juanjo Mesa, estrella Michelin de la capital; Cala, de Granada; Acebuche, de Baeza; Taberna de Miguel, de Bailén; y Los Sentidos, de Linares.

"Se trata de seguir mejorando para aplicar sus técnicas a quienes nos visitan, para no dejar de aprender", ha dicho Aceituno, quien ha señalado que estos cocineros llevan ya varios días trabajando con Albert.

Por su parte, Boronat i Miró ha destacado el potencial de los productos españoles y de Andalucía, como el aceite de oliva, del que ha recibido unas botellas de la capital como regalo y su uso cada vez más destacado en la cocina francesa.

También ha valorado la singularidad de que Jaén en la ciudad de Jaén se cuente con una "concentración de grandes restaurantes, lo que lo convierte en un importante valor turístico, ya que me consta que hay gente que visita Jaén por sus estrellas Michelin y su gastronomía".

Finalmente, el concejal José Manuel Higueras ha aplaudido la iniciativa de de Juan Aceituno de traer a Jaén al cocinero de origen catalán para durante varios días realizar esta masterclass con grandes firmas.

"La gastronomía es uno de nuestros grandes valores, la expresión cultural y patrimonial de la ciudad, y poder mejorar nuestra cocina y fusionarla y dar a conocer el superpoder gastronómico que tenemos en la ciudad", ha concluido Higueras.