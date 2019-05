La CHG aumenta la dotación de agua para riego hasta los 5.400 metros cúbicos por hectárea

Actualizado 15/05/2019 15:33:08 CET

El Pleno de la Comisión de Desembalse del Guadalquivir, que reúne a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y a los regantes de la cuenca, ha finalizado este miércoles con un acuerdo que supone un aumento en la dotación de agua hasta los 5.400 metros cúbicos por hectárea --similar al año pasado--, frente a los 4.500 que se aprobaron el pasado 2 de abril.

En declaraciones a los medios tras la reunión, el presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha señalado que "casi prácticamente la totalidad de los usuarios de la cuenca van a ver cumplidas sus expectativas", aunque ha llamado la atención sobre la situación, con un 25 por ciento menos de lluvia respecto a la media de los últimos 25 años y un 74 por ciento menos de aportación en los embalses.

"Hemos tenido un año malísimo. En esta coyuntura, no podemos hacer grandes alardes en repartir el agua", ha subrayado Paéz, quien ha advertido de que el cambio climático va a hacer que, "queramos o no, no va haber las mismas aportaciones de los ríos que hace 25 años".

En este sentido, el presidente de la CHG ha instado a los regantes a "interiorizar" los efectos del cambio climático. "Los recursos disponibles van a ser menores. Cada vez menos agua, más contaminada y una mayor erosión", ha explicado, toda vez que ha apostado por trabajar para que los regantes se adapten y la CHG ayude para ser "más eficiente y eficaz".

En cuanto al anuncio de movilizaciones en el sector olivarero de Jaén, ha apuntado que la CHG gestiona el agua para "todos los usuarios de la cuenca y para asegurar que los ecosistemas gocen de salud". "La garantía para que los regantes puedan continuar regando en corto, medio y largo plazo es gestionar con racionalidad el agua", ha insistido, toda vez que ha considerado "inoportuno" que se saquen los tractores a la calle, aunque se ha mostrado abierto a escucharlos.

FERAGUA CRITICA QUE SEA INFERIOR A LA DE 2017

Por su parte, la Asociación de Comunidades de Regantes de

Andalucía (Feragua) ha valorado la aprobación de una dotación de 5.400 metros cúbicos por hectárea, pero, si bien su presidente, José Manuel Cepeda, ha dicho no entender por qué la dotación es inferior a la aprobada en 2017, de 5.500 metros cúbicos por hectáreas, cuando la situación de reservas en la cuenca es similar a entonces".

La dotación aprobada este miércoles supone un diez por ciento de reducción sobre la dotación normal de 6.000 metros cúbicos por hectárea. Además, Feragua ha mostrado su disconformidad con el desembalse aprobado de 1.260 hectómetro cúbicos frente a los 1.320 solicitados, ya que "se corre riesgo de no garantizar las dotaciones aprobadas".

De esta manera, Feragua ha exigido que se aumenten los recursos a desembalsar en 60 hectómetros cúbicos, lo que supone un 27 por ciento del aumento de recurso que la cuenca ha tenido (224 hm3), dejando así un 73 por ciento para mejorar la garantía de la próxima campaña.

Por último, ha realizado una serie de propuestas ante el déficit hídrico estructural de la cuenca. En cuanto a la demanda, pide no incrementar nuevos regadíos, modernizar y incorporar nuevas tecnologías para optimizar el recurso hídrico. En cuanto a la oferta, entre otras medidas, reclama incentivar y promover balsas de riego a nivel de zonas regables.