La CHG estudia el origen de las anegaciones parciales en la A-92 a su paso por Granada durante la última tormenta

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está estudiando los motivos que han propiciado que se generaran bolsas de agua en determinados puntos de la A-92, en el entorno de Trasmulas y Peñuelas, durante la última tormenta del pasado 10 de octubre para actuar si fuera necesario.

Así lo ha expresado la presidenta de la CHG, Gloria Martín, a preguntas de los periodistas en Granada, donde ha visitado junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, algunas de las actuaciones de mejora en cauces que realiza el organismo de cuenca en esta provincia.

Preguntada sobre el episodio del pasado 10 de octubre y la posibilidad de que esa anegación tenga su origen en el Arrollo del Salado, Martín ha explicado que su departamento está "trabajando" para conocer "cuáles han sido los motivos" exactos y se han mantenido en este sentido reuniones con el personal de Carreteras para abordar el asunto.

"En caso de que la Confederación tuviera que actuar, pues por supuesto actuaremos de forma rápida como hemos hecho en otros casos", ha garantizado, precisando que "normalmente" esta clase de situaciones no se producen por "una sola causa" y es lo que se está analizando en estos momentos.

La autovía A-92 sufrió el pasado 10 de octubre un corte total para la circulación del tráfico a su paso por Granada a consecuencia de la lluvia desde el kilómetro 215 al 220, sentido Almería, según informó entonces el 112.

El corte de la vía se produjo alrededor de las 20,00 horas entre los kilómetros mencionados, donde se encuentran los municipios granadinos de Pinos Puente, Láchar y Moraleda de Zafayona, y fue reabierta sobre las 21,43 horas.

Sobre el terreno afectado intervinieron servicios de mantenimiento de la carretera y bomberos para achicar el agua y poder así restaurar la circulación del tráfico.

Asimismo, Emergencias Andalucía detalló que se habían registrado una decena de incidencias en la provincia por la lluvia, especialmente en carreteras secundarias por desprendimientos de piedras y presencia de barro que dificulta el transito de los vehículos. Otras de las carreteras afectadas por este mismo motivo fueron la vía A-338 a su paso por Alhama de Granada o la GR-3201 en Pinos Genil.