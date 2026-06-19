CHG intensifica controles para seguimiento de afección a la calidad de aguas en contraembalse del Agrio y el Crispinejo

Archivo - Imagen de archivo de un embalse. - CHG - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha intensificado el seguimiento sobre el estado de calidad del agua en el contraembalse del Agrio, así como en el río Crispinejo, hasta su confluencia con el río Guadiamar, en Aznalcóllar (Sevilla). Las afecciones encontradas han sido comunicadas a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como a la Dirección General de Minas de la Consejería de Industria, Energía y Minas para que actúen en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, la CHG también ha informado de esta situación a la entidad Minera Los Frailes S.L, como responsable de los pasivos ambientales de la zona de Aznalcóllar, exigiéndole adopción de medidas urgentes, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

El seguimiento de las redes de control de calidad ha determinado que los episodios de lluvias intensas registrados a principios de año han tenido una incidencia directa tanto en el contraembalse del Agrio, como en el río Crispinejo, produciendo alteraciones temporales en sus condiciones.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha venido trasladando puntualmente a la Junta de Andalucía la información necesaria para la correcta gestión de la situación en Aznalcóllar. En este contexto, la CHG ha ejercido sus funciones de protección del Dominio Público Hidráulico, requiriendo a la empresa Minera Los Frailes S.L. planes de contingencias, medidas correctoras y actuaciones urgentes ante las afecciones detectadas en el contraembalse del Agrio y el río Crispinejo.

Por otro lado, la Confederación ha enviado, también, comunicados a los ayuntamientos limítrofes al Guadiamar para su conocimiento y efecto. Es importante destacar que la próxima semana la CHG ha convocado la Sección Primera de la Comisión de Desembalse en el que se tratarán las aportaciones de recursos hídricos al Sistema Guadiamar, desde el Río Guadalquivir.

Esa misma semana se celebrará una sesión del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir en la que se analizará la situación actual de la calidad de agua almacenada aguas abajo de la presa del Agrio, así como la incidencia sobre el cumplimiento de las normas de calidad ambiental.

La CHG continuará realizando el seguimiento técnico y la evaluación del estado de las aguas en la zona e informando puntualmente a las entidades involucradas.