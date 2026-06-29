La CHG resuelve la puesta en marcha de más de 430 hectáreas de riego con aguas regeneradas en Aguilar (Córdoba)

Archivo - Canal, entrada de agua, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha resuelto una nueva concesión de reutilización de aguas regeneradas destinada al riego de 434,25 hectáreas de olivar en los terminos municipales de Aguilar de la Frontera y Montilla (Cordoba).

Según ha informado la CHG, la concesión, con un volumen anual autorizado de 503.730 metros cúbicos, se vincula a la producción de agua regenerada procedente de la EDAR de Aguilar de la Frontera y tendrá una vigencia de 20 años, condicionada al cumplimiento de los requisitos sanitarios y ambientales establecidos en la normativa vigente.

Esta resolución se incluye en la reserva de 20 hectómetros cúbicos para aguas regeneradas incluidas en el Plan Hidrológico anterior (2015-2021), con la que la CHG pretende impulsar la reutilización de aguas en la cuenca. El organismo ha asignado ya un valor cercano a 17 hectómetros cúbicos y un total de 20 comunidades de regantes se han visto beneficiadas.

Existe otra reserva de 20 hectómetros cúbicos dispuesta en el Plan Hidrológico Vigente. La CHG ha elaborado ya las bases reguladoras y los criterios de valoración para esta nueva fase, apoyados en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del ciclo 2028-2033. Sólo una vez aprobado el ETI en su versión definitiva podrá completarse y formalizarse el contenido final del segundo plan de aprovechamiento de aguas regeneradas. La prevision del organismo de cuenca es que a lo largo del segundo semestre de 2026 se tramiten las concesiones relacionadas con esta segunda reserva.