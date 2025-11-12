La CHG reúne a la Comisión de Desembalse tras lograr "ahorrar un poquito" por la "planificación conservadora" del campo

Archivo - Imagen de archivo del desembalse del Gergal. A 23 de enero de 2025 en Guillena (Sevilla) - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrológica del Guadalquivir (CHG) ha convocado para este próximo jueves a las 11,30 horas en la sede de la CHG en Sevilla la comisión de desembalse, en la que se analizará la situación hidrológica marcada por las últimas lluvias que se han hecho notar con especial incidencia en las provincias occidentales de Andalucía.

La presidenta de la CHG, Gloria Martín, apuntaba hace unas semanas que la Confederación afronta esta comisión tras haber logrado "ahorrar un poquito" de agua de la autorizada para los cultivos de regadío por la "planificación conservadora" de los agricultores.

En concreto, Martín detallaba que el ahorro se situaba en torno a 100 hectómetros cúbicos, ya que se han desembalsado finalmente 1.100 hectómetros cúbicos de los 1.200 autorizados el pasado mes de abril gracias a la "planificación conservadora" del campo desde el pasado mes de febrero.

Por este motivo, la presidenta de la CHG estimaba que la Cuenca se encuentra en una "buena situación" después de "tres años muy duros" por una "sequía intensa", y ha indicado que los embalses han alcanzado un nivel "significativo". De hecho, según los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los pantanos andaluces se encuentran en un 41,7% de su capacidad total, con 4.626 hectómetros cúbicos, hasta 4,4 puntos por encima de la media de los últimos diez años, cuando se situaban al 37,26%, con 4.130 hm3 y 10,8 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.424.

Además, a tenor de los últimos datos proporcionados por el Ministerio el pasado martes, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la comunidad autónoma, se sitúan al 41,19%, con 3.307 hm3, unas cifras superiores a las que arrojaban los datos correspondientes a la misma semana del año pasado (2.483 hm3) y a la media de los últimos diez años (2.870 hm3).