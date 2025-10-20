CIC Batá y Fundación 'la Caixa' impulsan el turismo sostenible como motor de desarrollo del Guadiato de Córdoba

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Este lunes se ha constituido en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo el 'Grupo Motor' del proyecto 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030', una iniciativa que CIC Batá desarrollará durante los próximos tres años con el apoyo de la Fundación la Caixa, dentro de la convocatoria 'Acción Social en el Ámbito Rural'.

Según ha indicado CIC Batá en una nota, este acto marca el inicio del proyecto, que se marca como objetivo "impulsar un modelo de turismo sostenible y responsable que contribuya a fijar población, generar empleo y fortalecer el tejido social en esta antigua comarca minera del norte de Córdoba". La iniciativa sitúa a las mujeres y la juventud en el centro de la acción, reconociendo su papel esencial en la creación de oportunidades, la innovación y el futuro del territorio.

Además, el proyecto busca favorecer su participación en el diseño y desarrollo de iniciativas vinculadas al turismo sostenible, apostando por un modelo que combine desarrollo económico, igualdad y sostenibilidad ambiental.

El acto de constitución ha reunido a representantes de las entidades que integran este 'Grupo Motor'. En representación de la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato han participado el presidente, Pedro López, junto al gerente, José Luis Mora. Por la Diputación provincial ha asistido Elías Casado; por la Universidad de Córdoba, las profesoras Leonor Pérez y Maribel Rodríguez; así como la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna.

También han acudido al acto el director provincial de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta), Rafael Santiago; el presidente de la Asociación de Empresarios del Turismo de Córdoba (Emcotur), Juan José García. Además, forma parte del Grupo Motor el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC). Como invitada, ha asistido al acto de este lunes la presidenta del Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato, María del Carmen Moreno.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la mancomunidad, Pedro López, quien ha dado la bienvenida a las personas asistentes y ha subrayado la importancia de "trabajar en red para afrontar los retos del territorio". A continuación, el presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, ha presentado las líneas generales de la iniciativa, destacando que 'Somos Turismo WeODS Guadiato 2030 busca' "convertir la sostenibilidad en una herramienta de transformación real para la comarca, capaz de generar oportunidades, empleo y arraigo".

El 'Grupo Motor' ejercerá un papel fundamental a lo largo de todo el proceso, que se prolongará hasta septiembre de 2028. Su función será liderar, orientar y dinamizar las acciones previstas, colaborando activamente en la planificación, el seguimiento y la evaluación de la iniciativa.

Al término del acto, los participantes han destacado que el 'Grupo Motor' propicia el trabajo colectivo entre los principales actores sociales y económicos de la comarca del Guadiato y de la provincia de Córdoba, tanto de entidades públicas como privadas, durante los tres años que dura el proyecto, con la aspiración de que se consolide y perdure más allá de su finalización.

Además, actuará como espacio de coordinación entre las instituciones, las empresas y la ciudadanía, garantizando un flujo constante de información y participación. Se espera que este grupo impulse la implicación de toda la comunidad del Guadiato, especialmente de mujeres y jóvenes, que serán protagonistas en la creación de nuevas oportunidades y en el fortalecimiento del tejido local.

La iniciativa forma parte del compromiso de CIC Batá por "contribuir al desarrollo local desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo un modelo económico y social que valore los recursos naturales, el patrimonio y la identidad del territorio", tal y como ha destacado Rafael Cantero.

En toda España, la Fundación 'la Caixa' respalda en esta convocatoria 64 proyectos, 14 de ellos en Andalucía, con una inversión cercana a los seis millones de euros, bajo el lema "Abordar el reto demográfico para frenar la despoblación". CIC Batá es una entidad andaluza del tercer sector con más de 30 años de trayectoria en proyectos de empleo, educación, comunicación y cooperación como herramientas para impulsar un desarrollo sostenible y equitativo.