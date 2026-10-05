CIC Batá inicia en Córdoba 'Tardes con Plan', para promover hábitos saludables en 135 alumnos

Imagen promocional de la iniciativa 'Tardes con Plan'. - CIC Batá Córdoba

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas para la Cooperación (CIC) Batá comenzará mañana, martes 6 de octubre, las actividades de 'Tardes con Plan', que acompañarán a 135 niñas, niños y adolescentes de Córdoba en la adquisición de hábitos de vida saludables, a través de esta iniciativa del Ministerio de Sanidad, mediante sesiones extraescolares que se desarrollarán durante el presente curso escolar, de martes a jueves en horario de tarde, en las instalaciones de la Escuela Infantil Margaritas, situada en la calle Escritor Torquemada, en la Colonia de La Paz de Córdoba.

Según ha informado CIC Batá en una nota, el programa, totalmente gratuito y dirigido a escolares y estudiantes de entre 6 y 16 años, "ofrece actividades extraescolares en un entorno seguro y educativo". CIC Batá desarrolla este programa como integrante de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), "para facilitar espacios de ocio saludable fuera del horario escolar donde la infancia y la adolescencia puedan aprender, relacionarse y sentirse acompañadas".

Las familias interesadas pueden seguir inscribiendo a sus hijos e hijas durante el curso mediante el formulario de inscripción, accesible a través de la web de CIC Batá. En cada sesión se trabajarán la alimentación saludable, la actividad física y el deporte, el descanso y las rutinas, el bienestar emocional y el ocio seguro con acompañamiento. Las actividades buscan incorporar estos hábitos a la vida cotidiana y favorecer el bienestar de quienes participan.

Para el presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, desarrollar este programa en Córdoba "nos permite estar aún más cerca de las niñas, niños y jóvenes de nuestros barrios", y sumarse a este proyecto de UNAD "es un paso natural que nos ayuda a seguir haciendo comunidad, a cuidar de la infancia y a garantizar que todos los chicos y chicas de la ciudad tengan las mismas oportunidades".

'Tardes con Plan' parte de la idea de que "la salud no depende únicamente de las decisiones individuales, sino también de los entornos y las oportunidades disponibles". Por ello, ofrece alternativas educativas fuera del horario escolar, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, y promueve espacios que contribuyan a prevenir el aislamiento y las conductas de riesgo. La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 y forma parte del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).