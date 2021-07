El ciclo Consentidos llega a su ecuador este sábado Jaén con el concierto de María José Llergo

JAÉN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Consentidos Jaén Music Experience llega a su ecuador este sábado con la primera actuación en la provincia de la joven cordobesa María José Llergo, una intérprete que ha reinventado el flamenco, con tan solo 27 años de edad, y conquista los escenarios que pisa en un alegato al cante pasional y libre.

La actuación tendrá lugar en un enclave de la capital que los asistentes descubrirán después de recibir mensajes e ir viviendo todas las sorpresas preparadas esta experiencia turístico-cultural, según ha informado el Ayuntamiento.

Llergo crea en su cante un especial maridaje entre su compromiso con el mundo actual y la tradición inculcada de sus padres y abuelos. En su biografía se describe como "remueve tierra, corazones e instinto en un flamenco aderezado con todo tipo de sonidos".

Con su primer tema en 2018, 'Niña de dunas' fue presentada al mundo junto al guitarrista flamenco Marc López. 'Me miras pero no me ves', en 2019, escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, la consagró como una de las voces nacionales a tener en cuenta. Temas que se recogieron junto a otros en su primer disco, 'Sanación', (2020) con su voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica.

También "ha embelesado al público" en distintos escenatios, como un Auditorio de Barcelona abarrotado donde rpesnetó 'Sanación', y ha recibido el favor de la crítica musical en medios especializados. Hace unas semanas recibió el galardón de Cordobeses del año 2020, una ceremonia en la que se homenajea a los mejores valores de esta tierra. Además el próximo 22 de julio se le hará entrega en Cartagena del I Premio Paco Martín, a la artista revelación de las músicas globales, dentro del Cartagena Jazz Festival.

La noche promete más sorpresas hasta llegar al momento de abrir el escenario por parte del emergente dúo jiennense 'Encarni Hueso', formado por Cris Lohi y el mallorquín afincado en Jaén, Xavier Ferrer, graduados en Historia y Ciencias de la Música.

Cris ha anunciado su intención de sorprender con su potente voz llena de matices, acompañada al piano, la guitarra o la percusión. Aunque de corta trayectoria, poseen un repertorio relacionado con el Jazz, el Rhythm and blues y la música de autor, aunque también se atreven con la fusión de otros estilos como el flamenco.

RECTA FINAL

Consentidos Jaén Music Experience encara su recta final. El 15 de julio está previsto el esperado concierto del grupo de música electrónica Los Pilotos, formado por los componentes de Los Planetas, el marteño Banin Fraile y el granadino Florent Muñoz, a los que acompañará en Jaén Pamela Rodríguez dentro del proyecto 'Alianza Atlántica'. Tendrá como teloneros los creadores emergentes de Jaén Ofiuca Nunca con su música y visuales.

Por último, el 17 de julio, se cerrará esta segunda edición con el concierto de la artista toledana Ana Alcaide, una de las voces que mejor fusionan las distintas culturas tradicionales, además de instrumentalista y compositora. Con una experiencia de 500 conciertos en cuatro continentes y varios premios y menciones como la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas y la Música de Castilla la Mancha, ha colaborado con artistas de la talla de Lorena Mckenitt o Luis Cobos.

El jiennense Mocrobo actuará como telonero en una experiencia sorpresa en un entorno muy especial. Aquellas personas interesadas pueden adquirir aún las últimas entradas para estos acontecimientos únicos en la web www.consentidosjaen.com.

El éxito y la repercusión del ciclo Consentidos está siendo posible gracias al Ayuntamiento de Jaén a través del Patronato de Cultura, que ha contado con la Concejalía de Juventud, con el apoyo de Jaén Paraíso Interior, Diputación de Jaén, el patrocinio de Caja Rural de Jaén y Vialterra Infraestructuras y la colaboración de la Consejería de Cultura y PatrimonioHistórico, además de la Catedral, el Parador y Colegio de Arquitectos. Se trata de una producción de King Ocio y Oh Salvaje.