El ciclo 'Jaén no duerme en verano' arrancará el 26 de junio con el concierto de Los 300 y Akiba Afrobeat

Cartel del concierto - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo 'Jaén no duerme en verano', organizado por el Patronato Municipal de Cultura, arrancará el próximo 26 de junio con el concierto de Los 300 y Akiba Afrobeat.

La capital jiennense busca así a llenar sus noches estivales de música, cultura y ocio con esta nueva edición que ofrece espectáculos y experiencias para todos los públicos.

La programación arrancará con concierto el 26 de junio, a partir de las 21,00 horas, en el parque Cerro de los Lirios. La cita dará comienzo con Los 300, conocidos por su potente directo y su capacidad para conectar con el público, y después actuará Akiba Afrobeat, formación que fusiona ritmos afrobeat, funk y sonidos contemporáneos.

La programación de este ciclo está vinculada al programa 'Castillos y Batallas del Reino de Jaén', iniciativa que promueve la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la provincia a través de eventos y experiencias para residentes y visitantes.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por una programación cultural "diversa y de calidad que contribuya a convertir las noches de verano en un espacio de encuentro, convivencia y disfrute para la ciudadanía".