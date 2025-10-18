El Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales ofrece proyecciones y otras actividades en 48 municipios rurales andaluces

Cartel del ciclo 'Cine y Mujeres Rurales', en el que participa la Filmoteca de Andalucía, con proyecciones en varias provincias andaluzas. - MAPA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa una nueva edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, que se celebrará del 15 de octubre al 18 de noviembre, con más de 800 proyecciones y actividades paralelas en 463 localidades de todas las provincias de España, de las que 48 son municipios andaluces.

La muestra, que se inaugura en la tarde de este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la proyección de la película 'Sorda', dirigida por la directora murciana Eva Libertad, será presentada por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, han informado desde el ministerio en una nota.

Además de la proyección de 17 largometrajes y tres cortometrajes, el ciclo incluye un extenso calendario de actividades complementarias organizadas por las sedes y las entidades colaboradoras. Se prevén más de 300 actividades, entre las que destacan 28 encuentros con algunas de las directoras de las películas seleccionadas, coloquios y encuentros con otros profesionales del sector cinematográfico, exposiciones, conciertos y mercados de artesanía.

Entre el 17 y 31 de octubre, el ciclo ofrece una muestra online gratuita disponible en España, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Las películas están disponibles en la página web oficial.

Según han señalado, el ciclo se consolida "como una plataforma cultural única para el reconocimiento del papel de las mujeres en el ámbito rural ya que las películas reflejan diversas realidades femeninas en el entorno rural y abordan temas como la identidad, la tradición y la igualdad".

Asimismo, en la organización del ciclo colaboran ocho filmotecas regionales, 130 residencias de mayores, 13 centros educativos públicos rurales y numerosos colectivos culturales, asociaciones, fundaciones y una amplia red de entidades locales. La programación completa se desarrollará hasta el próximo 18 de noviembre.