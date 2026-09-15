Los ciclos formativos de Cruz Roja en Córdoba arrancan el curso con plazas aún disponibles

Foto de grupo de los estudiantes matriculados en los cursos. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de los dos ciclos formativos que imparte Cruz Roja en Córdoba este curso --el Grado Medio de Emergencias Sanitarias (TES) y el de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)-- ha iniciado este martes las clases en la sede provincial de la institución humanitaria con plazas aún disponibles.

Tal y como ha detallado la institución humanitaria en una nota, en total, son por ahora 35 los estudiantes matriculados para este curso (a los que hay que sumar los 27 que hacen el segundo año), por lo que aun quedan cinco plazas disponibles entre ambos grados, que combinan formación teórica en el centro de Cruz Roja con prácticas profesionales.

"La alianza con nuestro hospital, junto a la formación práctica y actualizada que ofrecemos y al conocimiento del sector con el que cuenta nuestro profesorado, permite que nuestro alumnado se incorpore al mercado laboral con confianza y preparación, y que las cifras de inserción laboral mejoren cada año", ha destacado María José Ruz, responsable provincial de Formación de Cruz Roja.

Así las cosas, "el 100% del alumnado de la última promoción del TES --que imparte Cruz Roja en Córdoba desde 2015-- está ya trabajando o ha recibido ofertas para incorporarse al mercado laboral", un resultado que "confirma la elevada demanda de profesionales cualificados en el ámbito de las emergencias sanitarias y consolida a esta formación como una de las opciones con mejores perspectivas laborales dentro del sector sanitario".

Para el TCAE, por su parte, la institución humanitaria cuenta con la colaboración del Hospital de Cruz Roja, gracias a la cual todo el alumnado pasa a formar parte de la bolsa de empleo del centro sanitario al finalizar sus estudios. Esta alianza facilita la transición al mercado laboral y ha permitido que gran parte de su alumnado comenzara a trabajar en el propio hospital tras obtener su titulación.

Cualquier persona interesada en alguna de las plazas aun disponibles puede acercarse a la sede de Cruz Roja o contactar a través de los teléfonos 957 43 38 78 y 637 54 41 48. También pueden informarse en redes sociales ('@CruzRojaCordoba') o escribiendo a 'cordoba.formacion@cruzroja.es'.

El centro de formación "está muy conectado con las necesidades reales de las empresas, y eso se traduce en oportunidades concretas para quienes estudian aquí", ha apostillado Ruz.