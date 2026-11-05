'Ciencia en el Barrio' celebra sus 10 años de trayectoria con un encuentro nacional de docentes en Sevilla

Foto de familia del encuentro. - CSIC SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este 2026, la iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que acerca la ciencia a barrios vulnerables de grandes urbes, Ciencia en el Barrio, cumple 10 años de historia. Para conmemorar esta década, el proyecto ha reunido a docentes de su red de centros en un evento simultáneo en Sevilla, Madrid y Barcelona, que sirvió para compartir experiencias, poner en común necesidades y plantear nuevas propuestas.

Según ha detallado CSIC en una nota de prensa, 'Ciencia en el Barrio' es una red compuesta por centros de diversa naturaleza, pero la mayoría son Institutos de Educación Secundaria (IES) en los que la labor del profesorado resulta indispensable para el proyecto.

En este sentido, la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, Pura Fernández, ha afirmado que "sin la colaboración de los docentes, estos 10 años no habrían sido posibles; por eso nos parecía necesario organizar, por primera vez, una actividad dirigida a profesoras y profesores".

Por su parte, la delegada institucional de la Delegación del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque ha declarado que han apoyado "contundentemente" este proyecto desde su inicio. "Animamos a las investigadoras de nuestros institutos y centros a participar, a involucrarse, e incluso llevamos esta iniciativa a la Feria de la Ciencia de la ciudad, lo que ha constituido una muestra de nuestro compromiso y una estupenda oportunidad para sumar participantes", ha añadido.

Además de hacer un recorrido por la historia del proyecto, durante el evento se ha presentado la renovación del universo visual de Ciencia en el Barrio, que mantiene los colores --el verde y el morado--, pero dice adiós al característico grafiti. La nueva imagen incorpora unos corchetes que ponen en valor la {Ciencia} y sitúa al Barrio al mismo nivel para subrayar la estrecha relación que existe entre conocimiento y contexto.

NOVEDAD VISUAL POR EL ANIVERSARIO

La web de la iniciativa también ha integrado esta novedad visual y actualizado sus apartados. Coincidiendo con este décimo aniversario, el proyecto ha puesto en marcha la serie documental '¿Hablamos?', rodada en abril de este año y cuyo estreno será en 2027 y cuyo avance pudieron ver los asistentes al encuentro en primicia un avance.

'¿Hablamos?' pone a estos estudiantes a conversar con personal investigador del CSIC para pensar en común temas como la inteligencia artificial, el racismo o el Universo. Para concluir, el evento acogió una experiencia científica en cada ciudad.

En Sevilla, se han realizado visitas guiadas por las exposiciones 'Arbóreo' y 'Ceniza y lava' en la Casa de la Ciencia de la ciudad y los investigadores del Instituto de la Grasa (IG-CSIC) Javier Sánchez Perona junto con Alejandro Matamoros y Manuel León condujeron una cata científica de aceite de oliva.

En contexto, en la provincia, 'Ciencia en el Barrio' inició su andadura en 2022. La capital hispalense alberga a 6 de los 15 barrios más pobres del Estado y cuenta con una alta demanda por parte de los institutos, por lo que, en estas primeras cinco ediciones en la ciudad, el proyecto sigue focalizado en esta tipología de centro educativo.