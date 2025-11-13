Científicos del CSIC desarrollan una nueva técnica para facilitar los análisis de muestras de ríos

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), con la colaboración del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC) y la Universidad Rey Juan Carlos ha demostrado que las muestras de sedimentos de río pueden conservarse por secado al aire o congelación sin perder información clave sobre la actividad microbiana. Este hallazgo facilitará el estudio de ríos y arroyos a gran escala, incluidos aquellos que alternan fases acuáticas y terrestres como las ramblas mediterráneas.

Según ha informado CSIC en una nota, este estudio, publicado en la revista Freshwater Biology, muestra que "ambos métodos permiten estimar con fiabilidad la actividad enzimática incluso semanas después de la toma de muestras". Las enzimas son "indicadores" de la actividad microbiana en los ecosistemas, ya que impulsan las reacciones bioquímicas que transforman la materia orgánica y liberan nutrientes esenciales.

La investigadora del MNCN y autora principal del trabajo, Rebeca Arias-Real, ha explicado que medir su actividad "ofrece información clave sobre cómo funcionan los ecosistemas y cómo responden a los cambios ambientales". "Dado que estamos en un escenario donde esos cambios se suceden cada vez con más virulencia y rapidez, aumentar nuestra capacidad de análisis es vital", ha señalado.

Hasta ahora, ha detallado Arias-Real, "las mediciones enzimáticas en los sistemas fluviales debían realizarse con muestras frescas, generalmente en las 24 horas siguientes a su recolección, una limitación que hacía muy difícil estudiar ríos situados en zonas remotas o poco accesibles".

La investigadora ha apuntado que querían comprobar "si era posible conservar las muestras sin perder información crítica sobre el funcionamiento del ecosistema" y ha añadido que en ecosistemas terrestres "esto ya se hace habitualmente, lo que ha permitido avanzar en estudios globales del suelo". Al tiempo que ha señalado que en los ríos apenas se había evaluado.

De esta forma, el equipo ha indicado que analizó la actividad de cuatro enzimas relacionadas con los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo en sedimentos de diez arroyos del sur de España, tanto en su fase acuática como seca. Cada muestra se sometió a tres tratamientos: análisis inmediato, congelación a -20 °C y secado al aire a temperatura ambiente.

Según ha señalado el coautor del estudio e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, Cayetano Gutiérrez-Cánovas, los resultados muestran que el secado al aire introduce menos desviación que la congelación en la estimación de la actividad enzimática, especialmente en condiciones húmedas y que ambos métodos permiten detectar correctamente los patrones ecológicos asociados a los cambios hidrológicos.

Gutiérrez- Cánovas ha asegurado que estos resultados demuestran que "las muestras pueden conservarse de forma sencilla sin comprometer la información ecológica que aportan, lo que nos permitirá ampliar el alcance espacial y temporal de las investigaciones sobre la respuesta de los ecosistemas fluviales al cambio climático y otros impactos".

Por su parte, el investigador del Irnas-CSIC, Manuel Delgado Baquerizo, ha comentado que "entender la distribución regional y global de procesos microbianos tan importante como el reciclaje de la materia orgánica es fundamental para poder conservar nuestros ecosistemas".

La investigación "abre la puerta" a poder entender este tipo de procesos microbianos en sedimentos de ríos a gran escala, permitiendo "nuevos descubrimientos" que a entender "el funcionamiento de nuestros ecosistemas bajo cambio global", ha explicado.

El trabajo, según sus autores, "pone de relieve" que probar distintos métodos de conservación puede "superar las limitaciones logísticas del trabajo de campo" y "abrir la puerta" a estudios funcionales y microbianos más amplios, "capaces de mejorar nuestra comprensión del papel que desempeñan los ríos y arroyos en el equilibrio de los ecosistemas del planeta".