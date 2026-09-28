Miles de andaluces se movilizan en Cádiz, Málaga y Sevilla por una vivienda digna y contra "las estafas del alquiler"

Cientos de personas se concentran en Málaga contra los desahucios y en favor de una vivienda digna.- ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de andaluces se han manifestado este lunes en diferentes capitales de provincia, entre ellas Cádiz, Málaga y Sevilla, a las 20,00 horas contra los desahucios, "las estafas de los alquileres" y en defensa del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Las movilizaciones han sido convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Según la información recopilada por Europa Press, estas concentraciones han surgido a raíz del desahucio, el pasado viernes 25 de septiembre, de Maricarmen, una mujer de 87 años y con discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en un piso del madrileño distrito de Retiro.

Los actos recuerdan a las movilizaciones del 15M, surgidas tras la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada bajo el lema 'Democracia real ya. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros'. La acampada del 15M se planteó inicialmente como una protesta de una semana, hasta la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del domingo 22 de mayo de 2011, pero se prolongó hasta su levantamiento el 12 de junio, casi un mes después.

Ante esta situación, el Gobierno ha preparado un Real Decreto-ley de vivienda, bautizado por el Sindicato de Inquilinas como 'decreto Maricarmen', en referencia al caso que llevó al Ejecutivo a anunciar esta iniciativa. El texto está previsto que se apruebe este martes en el Consejo de Ministros.

Entre otras medidas, el borrador prohíbe hasta 2028 los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, endurece las condiciones de los alquileres temporales y contempla bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, según consta en el documento al que ha tenido acceso esta agencia.

En la capital gaditana, los vecinos se han concentrado en la Plaza de El Palillero, el mismo lugar donde tuvieron lugar las acampadas del 15M, para reivindicar el derecho a una vivienda digna. La movilización ha contado con el apoyo del coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz, Jorge David Rodríguez Pérez.

En Málaga, la concentración ha sido en la puerta del Ayuntamiento de la capital, organizada por el colectivo 'Un Techo por Derecho' y el Sindicato de Inquilinas de Málaga, donde unos mil malagueños, según han detallado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, han clamado que "la lucha por la vivienda va un paso más allá".

"Nos plantamos ante los desahucios y las estafas del alquiler", precisan desde este sindicato. "Por todas las vecinas: ¡Ni una Mari Carmen más!", señalan estos colectivos convocantes, que consideran que el caso en Madrid de esta señora de 87 años "nos ha mostrado la cara más cruel de este sistema". "Y por eso hemos dicho ¡basta!", han señalado.

Así, el colectivo 'Un techo por derecho' sostiene que la vivienda "no puede seguir expulsando vidas" e indica que se dan casos de personas mayores "que después de toda una vida de esfuerzo, viven con el miedo de perder su hogar", de familias "que no llegan a fin de mes y viven bajo la amenaza de un desahucio"; y de "niños que no deberían crecer con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en su casa". "Historias diferentes, pero una misma lucha: poder seguir teniendo un hogar y vivir con dignidad", señalan los convocantes, que inciden en que "no son cifras, no son expedientes; son personas, son nuestras vecinas y vecinos. Son vidas".

Por último, en Sevilla capital, los manifestantes han abarrotado la plaza de Las Setas con pancartas con mensajes como "La casa para quien la habita", "Fuera rentistas y fondos especuladores" o "La vivienda nos cuesta la vida". Al caer la tarde, bajo la estructura de madera, han alzado la voz con consignas como "Ministra, culpable, Gobierno responsable" o "Ser rentista no es una profesión".

Desde allí, los manifestantes han reivindicado que "los desahucios son la punta del iceberg" de la situación de la vivienda en España, donde, según ha expuesto el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Iván Díaz, se vive "una situación de precariedad para muchísima gente, especialmente para los inquilinos, que son los que más sufren los desahucios y que sufren la revalorización del precio del alquiler y de la vivienda y que cada cinco años tienen que enfrentarse a un mercado salvaje".

En este contexto, Díaz ha señalado que la concentración supone "una medida de presión y de ánimo" para que este martes los parlamentarios aprueben medidas "que eviten que nos veamos en situaciones como las de los últimos desahucios, tan desastrosas". Además, ha expresado su esperanza de que "salga un decreto de antidesahucio que realmente evite ese tipo de situaciones para gente en situación de emergencia".