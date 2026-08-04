Cinco heridos en un accidente en la A-92 en Huétor Tájar (Granada) con un coche circulando en sentido contrario

Vehículo implicado en el accidente en la A-92 en la provincia de Gradana, en el término municipal de Huétor Tájar. - BOMBEROS DE LOJA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en el que se ha visto implicado un vehículo que circulaba en sentido contrario con dos personas mayores a bordo se ha saldado con cinco personas heridas este pasado lunes en la carretera A-92 a su paso por el término municipal de Huétor Tájar, en la provincia de Granada.

Según han señalado desde el 112 de la Consejería de Emergencias, los avisos del suceso tuvieron lugar pasadas las 23.45 horas. Numerosos conductores alertaron de que un coche que circulaba en sentido contrario había chocado con otro y era necesario asistir a los atrapados tras el impacto. Al parecer otros coches también se vieron afectados en el siniestro.

Bomberos de Loja actuaron en el lugar de los hechos, a la altura de la salida de Villanueva de Mesía en sentido Sevilla, donde, según han señalado desde este cuerpo, los efectivos tuvieron que excarcelar a las dos personas que circulaban en el coche que iba en sentido contrario, un matrimonio con edades de en torno a los 80 años, que resultaron con heridas leves y trasladados a un centro hospitalario para supervisión.

En el otro vehículo, el que recibió el impacto por parte del coche que circulaba contravía, resultaron heridas tres personas, una pareja y su hijo joven.

Al parecer, la pareja de personas mayores que circuló contravía pretendía ir hacia el aeropuerto de Granada, es decir, en sentido hacia la capital granadina, pero en un despiste, tomaron la carretera en sentido contrario, es decir, hacia Sevilla, lo que derivó finalmente en el siniestro.