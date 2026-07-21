Cinco heridos, uno menor, al salirse su vehículo de la calzada en Marchal (Granada) por la presencia de jabalíes

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas un menor de seis años de edad, han resultado heridas de carácter leve al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la presencia de jabalíes en la vía en Marchal (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente tuvo lugar sobre las 23.00 horas de este lunes 20 de julio en la carretera GR-4105, que comunica Marchal con Purullena. Según los alertantes, el vehículo se salió de la calzada a consecuencia de la presencia de unos jabalíes en la vía.

Al lugar se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, que atendieron a cinco heridos de carácter leve. Entre los heridos se encuentran un menor de seis años, además de dos hombres y dos mujeres. Tres de ellos fueron posteriormente evacuados al Chare de Guadix para su revisión médica.

VUELCO DE TURISMO EN CÁDIAR

Previamente, a las 22.00 horas, el 112 gestionó un aviso de socorro por un vuelco de un turismo en Cádiar, en la carretera A-4127, en el cruce de Bérchules a Cádiar.

El vehículo volcó aunque todos los ocupantes pudieron salir del interior por su propio pie. Hasta el lugar se desplazaron los medios desplegados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Cuatro hombres de entre 23 y 45 años de edad han resultado heridos y tres de ellos trasladados al hospital de Poniente, aunque en principio su estado no reviste gravedad. El vehículo fue posteriormente retirado por la grúa.

ACCIDENTE EN CAMPOTÉJAR

Por último, pasadas las 00.30 horas de la noche, el 112 atendió un aviso por un tercer accidente relevante en la provincia de Granada, en concreto en el municipio de Campotéjar. El siniestro se produjo en la N-323A cuando dos vehículos impactaron, chocando uno de ellos con un árbol.

Cuatro jóvenes han resultado heridos y evacuados por los servicios médicos al Hospital Virgen de las Nieves. Actuaron los recursos sanitarios y Guardia Civil de Tráfico.