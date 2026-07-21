La Consejería de Educación destina cerca de 345.000 euros a la mejora del IES Joaquín Romero Murube de Sevilla desde 202

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, en una visita al IES Joaquín Romero Murube de Sevilla - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha destinado una inversión global de 344.704,95 euros al IES Joaquín Romero Murube de Sevilla desde 2021 a través de distintas actuaciones dirigidas a mejorar sus infraestructuras, modernizar sus instalaciones y reforzar los recursos tecnológicos y educativos al servicio del alumnado y del profesorado.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, del importe total previsto, 249.057,95 euros corresponden a inversiones ya ejecutadas, mientras que 95.647 euros corresponden a actuaciones programadas o actualmente en tramitación, que permitirán continuar avanzando en la mejora de las instalaciones del instituto.

En este sentido, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha destacado que estas actuaciones permiten "crear mejores entornos de aprendizaje y seguir avanzando hacia una educación pública de mayor calidad".

En materia de infraestructuras, la Consejería ha ejecutado actuaciones por valor de 148.799,35 euros destinadas a la mejora, conservación y adecuación del centro. A estas actuaciones se suma una nueva intervención ya contratada, con un presupuesto de 100.175,33 euros.

Esta actuación contempla la reforma de las cubiertas del instituto y la ejecución de un nuevo tramo del muro de cerramiento de la parcela en la fachada principal, en el espacio que ocupaba el antiguo centro de transformación de Endesa, demolido hace dos años, lo que permitirá mejorar la conservación del edificio, reforzar la seguridad del recinto y garantizar unas mejores condiciones de uso para toda la comunidad educativa.

Asimismo, en el ámbito de la transformación digital, la Consejería ha destinado 54.868,81 euros a la dotación de equipamiento tecnológico, lo que ha permitido incorporar 100 nuevos dispositivos para reforzar la innovación educativa y el aprendizaje digital.

Entre el material adquirido se incluyen paneles digitales interactivos fijos, paneles móviles, ordenadores, una impresora 3D, complementos para taller de radio, gafas de realidad virtual, altavoces portátiles con micrófono y carros de carga para portátiles, para la implantación de metodologías activas en el aula y contribuye al desarrollo de la competencia digital del alumnado.

Por otro lado, el Plan de Confort Térmico ha supuesto una inversión de 21.532,58 euros, destinada a la adquisición de varios equipos de aire acondicionado, radiadores, la plantación de nueve árboles para incrementar las zonas de sombra del recinto escolar y la mejora de la instalación eléctrica necesaria para dar servicio al nuevo equipamiento.

En adición, se añaden 23.857,21 euros correspondientes al Plan Mejora Tu Centro, que permitirán adaptar el espacio que ocupaba la antigua cafetería para convertirlo en un aula polivalente, con el objetivo de ampliar los espacios disponibles para el desarrollo de actividades docentes y responder a las necesidades organizativas y pedagógicas del instituto.