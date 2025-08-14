Cinco municipios andaluces rozan los 44º este miércoles y la región lidera el ranking nacional de altas temperaturas

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Andalucía vuelven a copar todos los registros de temperaturas altas en España durante este pasado miércoles, rozando cinco los 44 grados y superando cuatro los 42 grados, según los datos consultados por Europa Press en la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, los municipios han sido Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 43,9º; Almonte (Huelva), con 43,8º; Morón de la Frontera (Sevilla), con 43,4º; Tablada (Sevilla), con 43,3º; Sevilla, con 43º; Montoro (Córdoba), con 42,9º; Carmona (Sevilla), con 42,6º, así como Carrión de los Céspedes y Tomares (Sevilla), con 42,5º.

La única localidad que se cuela en la lista de los diez municipios con valores extremos más altos durante este miércoles en España es Mérida (Badajoz), donde se registraron 43,1 grados en una jornada marcada por avisos naranjas en prácticamente toda Extremadura, a excepción del Sur de la provincia citada.

Para este jueves, la Aemet ha vuelto a prolongar los avisos naranjas por altas temperaturas en Aracena y el Andévalo en Huelva; Campiña sevillana; Campiña y Subbética cordobesa y la mayor parte de la provincia jienense, así como también se han activado los avisos amarillos en el litoral onubense; Campiña y litoral gaditano; Sierra Norte y Sur de Sevilla; Sierra y Pedroches de Córdoba; Cuenca del Genil de Granada y la zona del poniente almeriense.