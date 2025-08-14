Andalucía registra un leve descenso de las temperaturas por debajo de los 30ºC en la madrugada de este jueves

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro municipios andaluces han registrado temperaturas cercanas a los 30ºC durante la madrugada de este jueves, lo que refleja una leve bajada en los termómetros en comparación con las reflejadas en la noche del pasado miércoles, que superaban esta franja.

Según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press, los municipios que han registrado temperaturas mínimas más altas han sido Cabo de Gata (Almería) y San José del Valle (Cádiz), ambos con 28,9ºC, y seguidos de la localidad sevillana de Osuna, con 28,8ºC, y Doña Mencía (Córdoba), con 28,5ºC.

Asimismo, estos valores registrados a las 06,00 horas reflejan que a estos municipios les siguen Fuentes de Andalucía (Sevilla), donde se ha alcanzado los 27,7ºC, seguido de Estepona (Málaga) y Bailén (Jaén), con 27,2ºC respectivamente; Linares (Jaén), con 27,1ºC, y, por último, las capitales de Cádiz y Jaén, donde han llegado a los 27ºC.

A pesar de este leve descenso de las temperaturas en Andalucía, la ola de calor continuará azotando este jueves a la comunidad andaluza por duodécimo día consecutivo. Se mantendrá activo el aviso naranja por altas temperaturas en varios puntos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 42 grados.

Por otro lado, la alerta amarilla afectará a Cádiz, Almería y Granada, mientras que Málaga permanecerá, por segundo día consecutivo, fuera del riesgo por calor.