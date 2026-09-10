Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 10 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 10 de septiembre, hasta las 19 horas:

· La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia de los narcos en Andalucía y de un mayor uso de armas de guerra

La Fiscalía General del Estado alerta en su memoria anual de 2025 de la "cada vez más visible" violencia de los narcotraficantes en Andalucía, así como de una mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas que usan su armamento "no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". (Leer más https://acortar.link/KyeARr)

· Prisión provisional sin fianza para los tres detenidos por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

La jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ayamonte (Huelva) ha ordenado este jueves, a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres varones detenidos como presuntos autores de la muerte el pasado mes de agosto en la localidad de Isla Cristina de tres personas, entre ellas una mujer embarazada, unos hechos en los que además resultaron heridas otras dos personas. (Leer más https://acortar.link/KigyTx)

· Moreno, preocupado por la "dependencia" de menores a pantallas, lo que genera "problemas en materia educativa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este jueves su preocupación por la "dependencia" y la "adicción" de menores a las pantallas de los teléfonos móviles o tablets, lo que genera "problemas en materia educativa". Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en la inauguración del curso escolar 2026-2027 en Andalucía desde el CEIP Padre Manjón, de Benahadux (Almería). (Leer más https://acortar.link/N0gtLT)

· Lubrín (Almería) plantea acoger a menores de Ceuta en un centro municipal con plazas disponibles como medida de apoyo

El alcalde de Lubrín (Almería), Domingo Ramos (PSOE), ha planteado la posibilidad de que el centro de titularidad municipal destinado a menores migrantes pueda acoger a 15 o 20 jóvenes como medida de apoyo ante la situación de Ceuta, al considerar que las instalaciones están actualmente "infrautilizadas", si bien ha aclarado que las competencias para autorizar la llegada de nuevos menores corresponden a la Junta de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/gqAOde)

· San Diego Comic-Con Málaga reunirá más de 300 horas de contenido y referentes del cine, series, anime y videojuegos

San Diego Comic-Con Málaga ha presentado este jueves la programación completa de su segunda edición, que reunirá del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) más de 300 horas de contenido dedicadas al entretenimiento, la cultura pop y grandes nombres del cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos. (Leer más https://acortar.link/6S57pw)