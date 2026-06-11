Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 11 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 11 de junio hasta las 14 horas:

· Jesús Aguirre repite como presidente del Parlamento en la XIII legislatura con los únicos votos del PP-A

El diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre ha sido elegido este jueves, con los únicos votos de su partido, como presidente del Parlamento de la XIII Legislatura andaluza. Aguirre repite como presidente de la Cámara, que presidió en la XII legislatura. (Leer más https://acortar.link/l0MNOD)

· Abren fuego contra guardias civiles al intentar descargar hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva)

La Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva) en la pasada madrugada en una operación en la que los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes al verse sorprendidos. Una persona ha sido detenida mientras el resto emprendió la huida y se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos. (Leer más https://acortar.link/Wgizk4)

· Desarticulada una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba

La Guardia Civil ha desarticulado en Andalucía una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico durante una operación en la que se han realizado 18 registros en domicilios de cuatro provincias. (Leer más https://acortar.link/ylE1gH)

· El exalcalde de Fines investigado por el caso Mascarillas de Almería se acoge a su derecho a no declarar

El exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón, investigado en el caso Mascarillas por supuesta contratación irregular con la Diputación de Almería a través de empresas para el cobro de comisiones, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez instructor, Manuel Rey Bellot, a la espera de obtener nuevos informes encargados a la UCO de la Guardia Civil. (Leer más https://acortar.link/GrjbjR)

· El SAS prevé más de 41.000 contratos para cubrir vacaciones este verano, un 14% más

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado este jueves sobre la planificación de actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria para este verano, con un volumen de contrataciones previsto que "supone un 14% más que el año pasado" y responde al objetivo de que "el SAS disponga de los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo". (Leer más https://acortar.link/WSEeiE)