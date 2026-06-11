Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 11 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 11 de junio hasta las 19 horas:

· El Parlamento abre legislatura sin acuerdo de PP-A y Vox en la Mesa, que tendrá cinco miembros del PP-A y dos del PSOE-A

El Parlamento andaluz ha arrancado este jueves la XIII legislatura andaluza con la constitución formal de su Mesa, compuesta por siete miembros, de los que cinco son del PP-A y dos del PSOE-A, de manera que se han quedado fuera de la misma Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. El diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre repite en esta nueva legislatura como presidente de la Cámara, de la que ya estuvo al frente en la XII legislatura. (Leer más https://acortar.link/s2xXv2)

· Abren fuego contra guardias civiles al intentar descargar hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva)

La Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría (Huelva) en la pasada madrugada en una operación en la que los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes al verse sorprendidos. Una persona ha sido detenida mientras el resto emprendió la huida y se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos. (Leer más https://acortar.link/Wgizk4)

· El 90,63% de los estudiantes supera la Prueba de Acceso a la Universidad en Andalucía

El 90,63% de los estudiantes presentados a la Fase de Acceso, es decir, la parte obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía, ha logrado el aprobado, lo que supone 38.058 de un total de 41.993 alumnos examinados en esta parte obligatoria, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. (Leer más https://acortar.link/eGJXy0)

· Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en la costa de Granada

El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de una persona ha sido hallado este jueves en la playa de Cambriles entre los términos municipales de Lújar y Gualchos-Castell de Ferro en la costa de Granada. (Leer más https://acortar.link/UjK3co)

· El exalcalde de Fines investigado por el caso Mascarillas de Almería se acoge a su derecho a no declarar

El exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón, investigado en el caso Mascarillas por supuesta contratación irregular con la Diputación de Almería a través de empresas para el cobro de comisiones, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el juez instructor, Manuel Rey Bellot, a la espera de obtener nuevos informes encargados a la UCO de la Guardia Civil. (Leer más https://acortar.link/GrjbjR)