Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 15 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 15 de octubre, hasta las 19 horas:

· Dos ancianos fallecidos tras desplomarse un ascensor en una residencia de Vélez-Málaga

Una mujer de 82 años de edad y un hombre de 91 han fallecido y otras cuatro personas permanecen ingresadas en la UCI tras resultar heridas por el desplome de un ascensor en una residencia de mayores situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga. (Leer más https://acortar.link/pCbvnZ)

· Podemos ofrece a IU acordar candidaturas unitarias en Andalucía y Maíllo descarta negociar fuera del Frente Amplio

Podemos Andalucía ha propuesto este jueves una reunión "a la mayor brevedad posible" con Izquierda Unida (IU) para conformar una candidatura unitaria en las ocho provincias andaluzas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. (Leer más https://acortar.link/fwosUH)

· La Junta de Andalucía llevará al TC los decretos de vivienda por "invadir competencias" y vulnerar el derecho a la propiedad privada

El Gobierno andaluz va a recurrir los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la Diputación Permanente después de que el Congreso de los Diputados los rechazara. Con ambos, el Gobierno de la Nación argumenta que quiere evitar desahucios como el que sufrió Mari Carmen en Madrid. (Leer más https://acortar.link/2vIMWk)

· La Fiscalía de Menores de Sevilla acusa de dos delitos a dos de las tres menores investigadas en el caso de Sandra Peña

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre, y ha apreciado al respecto hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados. (Leer más https://acortar.link/ygesoN)

· Roban en el domicilio del jugador del Betis Antony durante el partido contra el Oporto

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que el delantero del Real Betis Antony dos Santos denunciara un robo en su domicilio coincidiendo precisamente con la disputa del partido entre el conjunto y el Oporto, celebrado este miércoles, 14 de octubre. (Leer más https://acortar.link/6cOSOF)