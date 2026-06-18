Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 18 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 18 de junio hasta las 14 horas:

· Los ediles de Carboneras expedientados por el PSOE defienden su acción en el Algarrobico: "No vamos a ceder a chantajes"

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, quien ha sido expedientado por su partido junto con otros cuatro concejales por apoyar un aplazamiento de la votación en Pleno del acuerdo para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ha defendido la actuación de su grupo, adoptada "por responsabilidad y por coherencia". (Leer más https://acortar.link/AP9UrW)

· Controlados los incendios forestales de Carboneras y Mojácar (Almería), que causó el desalojo de 50 vecinos

El Plan Infoca ha dado por controlados los incendios forestales que se desataron este miércoles en los términos municipales de Carboneras y de Mojácar (Almería), donde aún los operativos permanecen vigilantes sobre el terreno para evitar reproducciones y lograr su completa extinción. En el caso de Mojácar, los 50 vecinos que fueron desalojados han podido volver a sus casas. (Leer más https://acortar.link/3ceJ4a)

· Bomberos encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda incendiada en Lobres (Granada)

Efectivos de Bomberos han localizado este jueves el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años tras la extinción de un incendio en una vivienda de Lobres, pedanía de la localidad costera de Salobreña (Granada). La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este fallecimiento, según han detallado a Europa Press desde el Instituto Armado. (Leer más https://acortar.link/gynPIn)

· Víctimas de Adamuz lamentan "el sufrimiento sin apoyos de administraciones" cinco meses después del accidente

Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero han lamentado que cinco meses después siguen "sufriendo en silencio y sin el apoyo y el sostén de las administraciones" no solo secuelas físicas, sino también psicológicas, toda vez que vuelven a pedir la modificación del Real Decreto asociado a los seguros de viaje debe modificarse para "garantizar la protección de las víctimas". (Leer más https://acortar.link/TPLiL8)

· Desmantelado en El Ejido (Almería) un invernadero con 2.300 kilos de plantas de marihuana

La Policía Nacional ha desmantelado en El Ejido (Almería) un invernadero con 5.000 plantas de marihuana y 2.300 kilos de peso y ha detenido a dos personas por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. (Leer más https://acortar.link/d4LFd7)