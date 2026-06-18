Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 18 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 18 de junio hasta las 19 horas:

· Gobierno y Junta se reunirán el próximo martes en la comisión mixta sobre El Algarrobico

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y la Junta de Andalucía tienen previsto reunirse el próximo martes en el seno de la comisión mixta creada bajo un protocolo en 2011 para abordar la demolición del hotel situado en la playa de El Algarrobico y restaurar el paraje natural situado en el Parque Natural de Cabo de Gata. (Leer más https://acortar.link/FetMoV)

· Los ediles de Carboneras expedientados por el PSOE defienden su acción en el Algarrobico: "No vamos a ceder a chantajes"

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo, quien ha sido expedientado por su partido junto con otros cuatro concejales por apoyar un aplazamiento de la votación en Pleno del acuerdo para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ha defendido la actuación de su grupo, adoptada "por responsabilidad y por coherencia". (Leer más https://acortar.link/AP9UrW)

· Susana Díaz urge "explicaciones" de Zapatero y ve "muy jodida" la situación en el PSOE: "Algo hay que hacer"

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha sostenido este jueves que es necesario que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca "explicaciones" y "respuestas" cuanto antes sobre la investigación que pesa sobre él para recuperar la "confianza" en su figura, así como ha descrito como "muy jodida" la situación interna en el PSOE, con "desolación" entre la militancia por los presuntos casos de corrupción que afectan al partido, y frente a los que entiende que "algo hay que hacer". (Leer más https://acortar.link/5SbPk2)

· Sareb transferirá a Casa 47 casi 4.100 viviendas en Andalucía y prevé entregar otras 2.000 de obra nueva hasta 2028

Sareb transferirá a Casa 47 cerca de 4.100 viviendas ubicadas en Andalucía y más de 230 suelos para contribuir al parque público de alquiler asequible, al tiempo que prevé entregar en la comunidad otras más de 2.000 viviendas de obra nueva hasta 2028 a través de Árqura Homes. (Leer más https://acortar.link/yzUAIe)

· Bomberos encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda incendiada en Lobres (Granada)

Efectivos de Bomberos han localizado este jueves el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años tras la extinción de un incendio en una vivienda de Lobres, pedanía de la localidad costera de Salobreña (Granada). La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este fallecimiento, según han detallado a Europa Press desde el Instituto Armado. (Leer más https://acortar.link/gynPIn)