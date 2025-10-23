Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 23 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 23 de octubre hasta las 19 horas:

· La Audiencia de Almería ordena embargar el sueldo a Ana Julia Quezada para indemnizar a los padres del niño Gabriel Cruz

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado que se embarguen las cantidades y bienes de Ana Julia Quezada, la mujer que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 del niño Gabriel Cruz, para hacer frente a la indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres por el crimen. (Leer más https://acortar.link/Xp2nqz)

· Moreno señala que "los bulos ponen en riesgo" a los sanitarios en crisis del cribado: "Ha habido amenazas a radiólogos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido este jueves, en la primera pregunta que ha afrontado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento, que "los profesionales sanitarios se han quejado de que las mentiras, los bulos es una situación de riesgo" para el ejercicio de su actividad.(Leer más https://acortar.link/kupa6E)

· La familia de Sandra Peña afirma que el comunicado del centro llega "tarde y mal" y pide "depurar responsabilidades"

El portavoz de la familia y tío de Sandra Peña --la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar--, Isaac Villar, ha afirmado este jueves que el comunicado del Colegio Irlandesas Loreto "ha llegado tarde y mal". También ha pedido que la investigación "llegue hasta el final" y que "se depuren responsabilidades". (Leer más https://acortar.link/TDkwUw)

· La Fiscalía Superior incia diligencias por los cribados de cáncer de mama y pregunta por las "medidas de reparación"

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un "defectuoso funcionamiento" o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/jaZ7DK)

· Andalucía alerta de que el sistema Viogén "lleva un año fallando" y no ha podido "contactar" con mujeres víctimas

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha advertido este jueves de que el sistema Viogén --Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género dependiente del Ministerio del Interior-- "lleva un año fallando", y su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en él con las que "no ha podido contactar" como consecuencia de esa incidencia. (Leer más https://acortar.link/PKyKeV)