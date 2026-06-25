Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 25 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 25 de junio hasta las 14 horas:

· Muere un atracador y herido un policía tras un robo en un banco de Puerto Serrano (Cádiz)

Un hombre ha fallecido tras un tiroteo producido después de atracar un banco con una escopeta en Puerto Serrano (Cádiz) y abrir fuego al salir de la entidad bancaria al verse sorprendido por agentes de la Policía Local. Por su parte, un agente ha resultado también herido leve por impacto en su chaleco antibalas. (Leer más https://acortar.link/UKYY66)

· La ministra de Vivienda reivindica ante Moreno el Plan Estatal y pide "agotar todas las vías" para un alquiler asequible

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este jueves en Sevilla, en un acto de entrega de viviendas protegidas, junto al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Plan Estatal de Vivienda y la inversión de más de 1.600 millones en esta comunidad en los últimos años, mientras que ha apelado a "agotar todas las vías" para que haya alquileres asequibles. (Leer más https://acortar.link/aUqUXj)

· Sanz pide "dejar trabajar" para que las negociaciones de PP y Vox tengan "éxito" y Andalucía un "gobierno cuanto antes"

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), ha abogado este jueves por la prudencia y por "dejar trabajar" para que las "negociaciones" abiertas entre el PP-A y Vox de cara a un posible acuerdo de gobernabilidad tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo tengan "éxito", y Andalucía cuente con "un gobierno cuanto antes", que es el "objetivo" que se debe alcanzar, según ha defendido. (Leer más https://acortar.link/sQQAL5)

· Intervenido casi un millón de euros a una red de narcotráfico en la Sierra de Cádiz

Agentes de la Guardia Civil han procedido a la explotación de la operación denominada 'Polifemo', por la que se investigaba el blanqueo de capitales correspondiente a una organización criminal asentada en la Sierra de Cádiz dedicada al tráfico de drogas, a la que se ha intervenido casi un millón de euros. Así, se han puesto a disposición judicial además de al líder de la organización, actualmente en prisión por tráfico de drogas, a otras cinco personas de su entorno más cercano. (Leer más https://acortar.link/g7eZby)

· La Junta recaba información sobre el estado de los 4.000 andaluces en Venezuela tras el doble terremoto

El consejero en funciones de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado que la Junta está en contacto con las oficinas consulares para recabar información acerca del estado actual de los algo más de 4.000 andaluces que viven en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país este jueves. (Leer más https://acortar.link/uu4Sh3)