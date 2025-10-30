Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 30 de octubre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 30 de octubre hasta las 14 horas:

· Juana Rivas pide que "acabe este circo" tras declarar por sustracción de menores: "No me voy a rendir por mi hijo"

Juana Rivas ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada como investigada, de nuevo, por presunta sustracción de menores después de que en 2018 fuera condenada por este mismo delito y posteriormente indultada por el Gobierno. (Leer más https://acortar.link/4sDIUH)

· Andalucía desactiva la fase de emergencia del Plan por Riesgo de Inundaciones rozando las 1.500 incidencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado a las 07.50 horas de este jueves 30 de octubre la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que ha pasado a fase de preemergencia tras finalizar todos los avisos por lluvia, que han provocado 1.499 incidencias en la comunidad y dos personas heridas en Gibraleón (Huelva) y Carmona (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/2PxgtL)

· Renfe mantiene sin servicio los trenes de Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz tras el temporal

Renfe ha restablecido este jueves 30 de octubre los trenes de Cercanías de Sevilla salvo la C1 entre las estaciones de Lora del Río y La Salud y mantiene sin servicio los trenes de Media Distancia que conectan Sevilla con Huelva y Cádiz debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvia y tiempo. (Leer más https://acortar.link/kzIK3o)

· Sanz afea a Mónica García su reunión con Amama: "Viene a hacer campaña sobre un tema en el que no tiene competencias"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la reunión que ha mantenido este jueves con la asociación Amama --la que ha denunciado los fallos en el cribado del cáncer de mama que ha llevado a retrasos de varios años en la realización de pruebas diagnósticas para descartar lesiones tumorales tras unos primeros resultados "no concluyentes"--. "Viene a hacer campaña sobre un tema en el que no tiene competencias". (Leer más https://acortar.link/O1bbOr)

· Detenido un empresario agrícola de Huelva que cobraba hasta 6.000 euros por contratos para regularizar a extranjeros

La Policía Nacional en Huelva ha detenido a dos personas, una de ellas un empresario onubense del sector agrícola, por presuntos delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores por vender contratos para que ciudadanos extranjeros puedan regularizar su situación administrativa en España. (Leer más https://acortar.link/quOsmd)