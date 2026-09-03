Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 3 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 3 de septiembre, hasta las 14 horas:

PP-A incide en pedir "responsabilidades políticas" por el accidente de Adamuz tras el "informe técnico" de Guardia Civil

El PP-A ha incidido este jueves en reclamar "responsabilidades políticas" por el accidente ferroviario registrado el pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, tras el "informe técnico" de la Guardia Civil que se ha conocido en las últimas horas "sobre las causas técnicas de lo que pasó". (Leer más https://acortar.link/aUXppk)

La Guardia Civil detiene a nueve personas por robar, al menos, 22.000 euros en bares de Huelva, Sevilla y Córdoba

La Guardia Civil ha desarticulado una organización formada por once personas que se dedicaban a llevar a cabo robos con fuerza en establecimientos de hostelería en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. En concreto, se ha detenido a nueve de sus integrantes, ya que otros dos ya se encontraban en prisión provisional por hechos similares. Este grupo criminal había sustraído efectos por valor de, al menos, 22.000 euros. (Leer más https://acortar.link/Nvc8p8)

Más de 92.400 menores inician curso este jueves en las escuelas infantiles andaluzas con gratuidad en 1 y 2 años

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado de que un total de 92.406 menores de tres años han iniciado en Andalucía el curso escolar 2026/2027 en las escuelas y centros de Educación Infantil. Esta cifra supone 3.024 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año, en el que la Junta incorpora la gratuidad de la educación como ya hizo el curso pasado con todos los alumnos de dos años. (Leer más https://acortar.link/qwiQt9)

Adelante pide a los gobiernos que "se pongan del lado" de los trabajadores de Airbus: "Están demostrando algo histórico"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido a las administraciones que "se pongan del lado" de los trabajadores de Airbus, que han convocado una huelga indefinida a la espera de un acuerdo con la empresa para una mejora salarial de la plantilla. (Leer más https://acortar.link/WQixkQ)

La Sierra Morena andaluza se mantiene como el principal núcleo de lince ibérico de la Península

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha puesto en valor la evolución del lince ibérico en la comunidad autónoma tras conocerse los últimos datos de 2025, que sitúan en 885 el número de ejemplares censados en territorio andaluz. Esta cifra supone 49 individuos más que en 2024 y representa aproximadamente un tercio de los 2.663 linces contabilizados en el conjunto de la Península Ibérica. (Leer más https://acortar.link/WQixkQ)