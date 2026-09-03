Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 3 de septiembre a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 3 de septiembre, hasta las 19 horas:

· Andalucía insistirá este viernes en el CPFF en rechazar un sistema de financiación que es un "ataque a la igualdad"

El Gobierno de Andalucía insistirá este viernes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo central ha puesto sobre la mesa porque es un "ataque a la igualdad" y no se ha "diseñado ni negociado" entre todas las comunidades. (Leer más https://acortar.link/kxPLcC)

· María Márquez (PSOE-A) denuncia "un ataque machista y cruel" por redes: "La política no debe ser una excusa"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha anunciado la presentación de una denuncia contra "un ataque machista y cruel" que ha recibido a través de las redes sociales. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el partido han mostrado su solidaridad con Márquez ante los mensajes. (Leer más https://acortar.link/0d1Em9)

· El acuerdo para anular la licencia del Algarrobico recibe cuatro recursos, entre ellos de la oposición y Azata

El acuerdo adoptado por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) el pasado mes de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, que conllevará la anulación del permiso municipal, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto. (Leer más https://acortar.link/0RoDcR)

· La Aemet eleva a rojo el aviso por calor en Morena y Condado (Jaén) ante temperaturas de hasta 44 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas en la comarca jiennense de Morena y Condado, donde este jueves se prevén temperaturas máximas de hasta 44 grados, con especial incidencia en la zona de Andújar. (Leer más https://acortar.link/Vk2Oyh)

· Más de 92.400 menores inician curso este jueves en las escuelas infantiles andaluzas con gratuidad en 1 y 2 años

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado de que un total de 92.406 menores de tres años han iniciado en Andalucía el curso escolar 2026/2027 en las escuelas y centros de Educación Infantil. Esta cifra supone 3.024 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año, en el que la Junta incorpora la gratuidad de la educación como ya hizo el curso pasado con todos los alumnos de dos años. (Leer más https://acortar.link/qwiQt9)