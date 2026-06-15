Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 15 de junio a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 15 de junio hasta las 14 horas:

· Vox pide "discreción y prudencia" en la negociación con el PP-A y sigue sin aclarar si pedirá estar en la Junta

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha apelado este lunes a la "discreción y prudencia" en las negociaciones con el PP-A de cara a la gobernabilidad de Andalucía, mientras que no ha aclarado si el partido pedirá entrar en el Gobierno autonómico, puesto que lo importante en este momento son "las medidas y cambiar" determinadas políticas y no los "sillones". (Leer más https://acortar.link/yprMHu)

· Desarticulado en Huelva un entramado acusado de defraudar 150.000 euros en prestaciones del SEPE con tres detenidos

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Sepillo', han desarticulado un entramado criminal presuntamente dedicado al fraude en el cobro de prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que han sido detenidas tres personas. Las investigaciones permitieron detectar la existencia de una organización que, presuntamente, obtenía prestaciones públicas de manera fraudulenta mediante la utilización de certificados digitales y la usurpación de identidad de terceras personas. El perjuicio económico ocasionado supera los 150.000 euros. (Leer más https://acortar.link/ANFJ0O)

· La familia de un fallecido por cáncer de colon pide 223.000 euros a un seguro por presunta mala praxis en operaciones

La esposa e hijos de un hombre que falleció con 74 años reclaman a un seguro de salud un total de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios derivados de una presunta mala praxis médica durante dos operaciones de cáncer de colon que, sostienen, resultó en su fallecimiento. (Leer más https://acortar.link/W9lwdB)

· Hallan el cadáver de un hombre flotando en el agua en el Puerto de Garrucha (Almería)

El cadáver de un varón, del que no han trascendido más datos, ha sido localizado en el agua en el Puerto de Garrucha (Almería) a primera hora de este lunes, según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía. Sobre las 9,15 horas, el Servicio Local de Protección Civil de Garrucha ha informado al 112 de que habían recibido un aviso en el que les alertaban de que habían encontrado un cadáver bocabajo flotando en el agua, a la altura del monumento de la Virgen del Carmen. (Leer más https://acortar.link/fjmX6j)

· La línea férrea Huelva-Sevilla seguirá cortada hasta el miércoles por retraso en las obras para reparar daños del temporal

La línea férrea Huelva-Sevilla, cortada desde el 29 de mayo para la reparación por parte de Adif de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, permanecerá interrumpida, previsiblemente hasta el miércoles, pese a que estaba prevista su reapertura este lunes, debido al retraso de las obras, por lo que Renfe ha prolongado el servicio alternativo de viajeros, según han confirmado a Europa Press ambas compañías. (Leer más https://acortar.link/bfU57i)