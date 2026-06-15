Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 15 de junio a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 15 de junio hasta las 19 horas:

· Vox dice que la negociación con el PP en Andalucía "va bien" y avisa a Moreno de que la prioridad nacional es irrenunciable

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha destacado este lunes la buena marcha de las conversaciones con el PP para pactar un gobierno en Andalucía, pero ha advertido al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno Bonilla, de que la prioridad nacional es indispensable para llegar a un acuerdo. (Leer más https://acortar.link/PwFsym)

· Andalucía marca récord de ahogamientos en la primera quincena de junio con nueve fallecidos

Andalucía ha registrado nueve fallecimientos por ahogamiento en los primeros 15 días de junio, el mayor número contabilizado en este periodo desde el inicio de la serie histórica en 2015, según los datos facilitados a Europa Press por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess). (Leer más https://acortar.link/Kagiz2)

· Desarticulado en Huelva un entramado acusado de defraudar 150.000 euros en prestaciones del SEPE con tres detenidos

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Sepillo', han desarticulado un entramado criminal presuntamente dedicado al fraude en el cobro de prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que han sido detenidas tres personas. Las investigaciones permitieron detectar la existencia de una organización que, presuntamente, obtenía prestaciones públicas de manera fraudulenta mediante la utilización de certificados digitales y la usurpación de identidad de terceras personas. El perjuicio económico ocasionado supera los 150.000 euros. (Leer más https://acortar.link/ANFJ0O)

· La familia de un fallecido por cáncer de colon pide 223.000 euros a un seguro por presunta mala praxis en operaciones

La esposa e hijos de un hombre que falleció con 74 años reclaman a un seguro de salud un total de 223.863,85 euros por los daños y perjuicios derivados de una presunta mala praxis médica durante dos operaciones de cáncer de colon que, sostienen, resultó en su fallecimiento. (Leer más https://acortar.link/W9lwdB)

· La línea férrea Huelva-Sevilla seguirá cortada hasta el miércoles por retraso en las obras para reparar daños del temporal

La línea férrea Huelva-Sevilla, cortada desde el 29 de mayo para la reparación por parte de Adif de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, permanecerá interrumpida, previsiblemente hasta el miércoles, pese a que estaba prevista su reapertura este lunes, debido al retraso de las obras, por lo que Renfe ha prolongado el servicio alternativo de viajeros, según han confirmado a Europa Press ambas compañías. (Leer más https://acortar.link/bfU57i)