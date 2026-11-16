Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 16 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 16 de noviembre, hasta las 14 horas:

· Moreno pide votar al PP el 29N para que sea "columna vertebral" del futuro Gobierno: "No hay caminos indirectos"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este lunes que la "columna vertebral del próximo Gobierno de España tiene que estar en torno" al Partido Popular, que sí tiene amplia experiencia de gestión, y ha considerado un "grave error" pretender llegar al ejecutivo sin haber gestionado antes. (Leer más https://acortar.link/wOsTPo)

· La Policía identifica al creador de Blocus Sevilla, grupo con cientos de miembros para generar desórdenes públicos

La Policía Nacional ha identificado al presunto responsable de la creación de Blocus Sevilla, un grupo virtual diseñado para cometer desórdenes públicos en la ciudad y que contaba con un centenar de miembros. (Leer más https://acortar.link/kN1Uvu ) · Adelante Andalucía pide el voto el 29N para "parar" a PP y Vox y "negociar al nivel de Junts" en el Congreso

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este lunes la "capacidad" de la formación que lidera para "parar" en las urnas a la "derecha y la extrema derecha", en referencia a PP y Vox, y ha llamado por ello a aprovechar esta "oportunidad histórica" que, a su juicio, se presenta ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. (Leer más https://acortar.link/euXQHX)

· El secuestrador de la exconcejal socialista de Maracena (Granada) acepta dos años de prisión tras un acuerdo

El hombre que secuestró en febrero de 2023 a la entonces concejal socialista de Maracena (Granada) Vanessa Romero ha reconocido este lunes los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión tras el acuerdo al que han llegado las partes, el cual incluye una indemnización sobre la que se ha cerrado un pacto de silencio. (Leer más https://acortar.link/rFxSZ6)

· Condenada a libertad vigilada una menor fugada de un centro por agredir a dos guardias civiles en Puente Genil (Córdoba)

La Sección de Menores del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha condenado, tras un acuerdo, a una joven fugada de un centro de menores como autora de un delito de atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, imponiéndole la medida de libertad vigilada durante 12 meses, tras supuestamente agredir a dos guardias civiles destinados en el Puesto Principal de Puente Genil. (Leer más https://acortar.link/Yo6DR6)