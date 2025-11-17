Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 17 de noviembre a las 14 horas

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 17 de noviembre hasta las 14 horas:

· La borrasca Claudia se despide de Andalucía con una treintena de incidencias y anegaciones en varios puntos de Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes en Almería de que "la noche ha transcurrido sin incidentes en toda la comunidad" pero que, a primera hora del día, se han registrado "avisos puntuales" así como "una treintena de incidentes" por lluvias muy fuertes que se han gestionado desde el Plan de Emergencias de Andalucía. Entre esos incidentes, Sanz ha destacado la anegación del paso inferior de la A-92, una calle en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y en la misma provincia, en la zona de Cantillana, más anegaciones, que han afectado a dos centros educativos. (Leer más https://acortar.link/098Q3r)

· Hallan muerto en Nervión a un hombre atropellado que investigan si fue arrastrado desde otra zona de Sevilla

Un equipo de la Policía Local de Sevilla está investigando las causas de la muerte de un hombre de mediana edad hallado en la avenida Ramón y Cajal tras ser atropellado. Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, los primeros indicios apuntan a que el siniestro tuvo lugar en otro punto de la ciudad y el fallecido habría sido arrastrado por el vehículo hasta la vía donde fue encontrado. (Leer más https://acortar.link/VYF7Th)

· La Junta licita por más de un millón de euros el suministro de papeletas y sobres para las elecciones andaluzas de 2026

La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, por un importe superior a un millón de euros, IVA incluido, el contrato para el suministro de papeletas, sobres e impresos para las elecciones al Parlamento autonómico previstas para este próximo año 2026. (Leer más https://acortar.link/rx0R81)

· Los obispos hablan con el Papa sobre el caso Zornoza y apuntan que su renuncia podría ser "aceptada próximamente"

Los nueve obispos que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han hablado este lunes con el Papa León XIV sobre la investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos sexuales, y han indicado que el Papa podría aceptar "próximamente" su renuncia. (Leer más https://acortar.link/K5Qlky)

· El padre de la reportera gráfica de Huelva atropellada en Jaén pide "justicia" y que el acusado "vaya a la cárcel"

Santiago Rodríguez, padre de la reportera gráfica Alicia Rodríguez, que murió atropellada por su pareja, M.Q.S. en la madrugada del 13 de junio de 2021, y cuyo juicio se celebra desde este lunes La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes, ha reclamado "justicia", toda vez que ha pedido que el acusado "vaya a la cárcel". (Leer más https://acortar.link/1Hggck)